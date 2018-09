Fodbold-stjerne rammer forsiderne: Tre børn med tre kvinder på få uger

Saido Berahino er trods sin position som angriber ikke en mand, der er kendt for at lave hverken mål eller sågar hattricks på banen.

Det har nemlig knebet gevaldigt med målscoringen for den engelskfødte angriber, der til dagligt slår sine folder for Championship-klubben Stoke. I august scorede han sit første mål for klubben i 931 dage - mere end to et halvt år.

Til gengæld har Berahino mere succes med at score og lave hattricks udenfor banen. Den noget virile angriber kan i hvert fald finde ud af at score i soveværelset. To fødselsattester viser nemlig, at den 25-årige fodboldstjerne på blot seks uger står navngivet som far på to fødselsattester til børn, han har fået med to forskellige kvinder.

Sidste gang Berahino scorede, var Donald Trump stadig realitystjerne - se Stoke-angribers sjældne mål. Video: TV3 Sport

Tre børn på én sommer

Men historien stopper dog ikke her. Ifølge det engelske medie The Sun er Berahino nemlig også far til et tredje barn. De to børn, som den målfattige angriber står noteret som far til, er født henholdsvis 30. maj og 17. juli.

Men blot to dage før fødslen af hans seneste barn fødte en af Stoke-spillerens kvindelige venner et barn, som hun hævder, at Berahino også er far til.

Moren til det førstfødte barn er hans eksforlovede Stephania Christoforou, der fik sønnen Costa 30. maj på Birgminghams hospital.

Det nu forhenværende par blev ellers forlovet så sent som sidste oktober, men det forstående giftemål blev hurtigt annulleret, da Berahino på Valentinsdag i år blev opdaget af kæresten, da han forsøgte at smugle den amerikanske model Chelsea Lovelace ind i hans enorme villa i Cannock.

Her rullede skandalen for alvor i den britiske presse, efter Stephanie Christoforou blev fotograferet, mens hun hamrede løs på husdøren og råbte:

- Åben døren din forbandede idiot!

Se billeder flere af modellen Chelsea Lovelace herunder.

Affæren med den amerikanske model fik 17. juli blot endnu mere opmærksomhed, da Chelsea Lovalace fødte datteren Aniya Marie på hospitalet i Walsall - en datter som Berahino er far til.

Sidst men ikke mindst blev hele balladen kun mere komisk af, at en 28-årig afrikansk sygeplejerske, som er barndomsven med fodboldstjernen, men ikke kan nævnes ved navn på grund af juridiske årsager, fødte et barn 15 juli - altså to dage tidligere - på samme hospital i byen Walsall.

Vedkender manden ikke at være far til et barn, skal moren Ifølge britisk lovgivning have rettens ord for det modsatte, hvis hun vil have den pågældende mands navn på fødselsattesten, og det er sygeplejersken nu igang med, lyder det ifølge det engelske medie.

Narkodom på cv'et

Men det er langt fra første gang, at Sadio Berahino er havnet i mediernes søgelys på grund af alt andet end fodbold. I sin tid hos West Bromwich Albion fik han otte ugers karantæne af de engelske fodboldforbund FA, fordi han dumpede en dopingtest.

FA ville ikke afslører, hvad der var tale om, men sagde blot, at det drejede sig om indtagelse af et rekreativt stof, hvilket i langt de fleste tilfælde betyder enten brug af kokain eller marijuana.

Det var den nuværende Southampton-manager Mark Hughes, der dengang hentede den daværende engelske u21-landsholdsspiller med rødder i Burundi til Stoke, og han var godt klar over, at det var en spiller med problemer i bagagen, han havde købt.

- Han havde store problemer hos den tidligere klub i 18 måneder, hvilket den her dom selvfølgelig er en del af, men vi tror på ham og er glade for at have købt ham, sagde manageren til The Independent i februar 2017.

Berahino fik nettet en enkelt gang i Stoke sidste opgør mod Blackburn, hvilket bringer ham op på to scoringer i denne sæson - en mindre en børn han angiveligt er far til.

Se også: Falleret storklub fyrer spiller: Han var i dårlig form

Se også: Chokeret fan så det hele: Par onanerede på tribunen

Se også: Dansk landsholdskeeper offer for bizart selvmål fra 45 meter