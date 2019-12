Fodboldchef kritiserer VAR

Julekampene i Premier League har sparket gevaldigt til debatten om brugen af videodommersystemet VAR.

Her er scoringer blevet frataget hold i flere kampe, og det har medført kritik af VAR-kendelserne fra både managere, spillere, fans og eksperter.

VAR bliver især diskuteret i forhold til offsidesituationer, når en scoring efterfølgende kigges igennem af VAR og enten godkendes eller annulleres.

Debatten har ikke mindst handlet om, hvorvidt VAR skal benyttes til at lede længe efter en offside-kendelse, som ingen kan se med det blotte øje.

The International football Association (Ifab) er fodboldens lovgivende organ, og her lægger generalsekretær Lukas Brud ikke fingere imellem.

Til britiske medier kommenterer han de seneste dages debat om VAR og offside i engelsk fodbold, og han understreger, at han ikke udtaler sig om specifikke kampe.

- Der er stadig noget, der hedder klart og indlysende. Det er et vigtigt princip. Der burde ikke bruges en masse tid på at grave efter noget marginalt.

- Bruger man minutter på at finde ud af, om der var offside eller ej, så er det ikke klart og indlysende, og så burde den første afgørelse gælde, siger Lukas Brud ifølge AFP.

Der har været masser af diskussioner om VAR henover julen. Foto: Tony O'Brien/Ritzau Scanpix

VAR blev indført i Premier League før denne sæson, og har igennem hele sæsonen været stærkt omdiskuteret.

Efter weekendens kamp betegnede Manchester City-manager Josep Guardiola VAR som noget rod.

- Hver weekend er et stort rod. Forhåbentlig vil det være bedre i næste sæson, sagde Guardiola om VAR efter Manchester Citys sejr på 2-0 mod Sheffield United.

Den kamp var blot en af flere i runden, hvor mål blev annulleret af VAR, fordi en spiller var marginalt offside. I det 28. minut så Sheffield United ud til at have bragt sig foran, men VAR viste, at målscorer Lys Mousett på den snævreste margin var offside.

Wolverhampton tabte søndag 0-1 ude mod Liverpool, og i det opgør indtog VAR også en hovedrolle.

Her udlignede Pedro Neto til 1-1, men målet blev underkendt, fordi en medspiller ifølge VAR var marginalt offside.

Wolverhampton-anfører Conor Coady kaldte efter kampen oplevelsen for "forfærdelig og svær at kapere".

- Mange folk vil nok sige, at det var den rette beslutning, og det var det måske også, men altså helt ærligt. Skal det handle om, hvorvidt en armhule eller en tå er offside, lød det fra anføreren.

