Fodboldfadæse om død fodboldspiller fortsætter: Krig til millioner

Cardiff afviser at betale Sala-sum og anker Fifas domCardiff ønsker ikke at betale Emiliano Salas transfersum og appellerer mandagens Fifa-afgørelse til CAS

Cardiff nægter at betale en transfersum for den afdøde argentinske angriber Emiliano Sala.

En komité i Det Internationale Fodboldforbund, FIFA, afgjorde mandag, at Cardiff skal betale 45 millioner kroner som den første rate i transfersummen for Sala.

Den afgørelse har Cardiff onsdag besluttet sig for at appellere til Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Samlet set stod den 28-årige Nantes-spiller til at koste Cardiff 17 millioner euro (cirka 126 millioner kroner).

Sala omkom i et flystyrt i januar, da han var på vej til at rejse over til sin kommende klub.

Cardiff mener ikke, at klubben skal betale, fordi Sala aldrig nåede at skrive under på en kontrakt og ikke nåede at fuldføre skiftet.

Den walisiske klub fortæller onsdag, at man er ekstremt skuffet over FIFAs afgørelse.

- Det ser ud til, at komitéen er nået frem til en konklusion på et spinkelt grundlag i sagen uden at have set på den fulde dokumentation fra Cardiff til FIFA, lyder det fra klubben.

Sala tilbragte stort set hele fodboldkarrieren i Frankrig. Han nåede op på 144 kampe og 48 mål i den bedste franske række, Ligue 1. Han scorede desuden 18 mål i Ligue 2.

Han spillede sin sidste kamp for Nantes, men var tidligere i karrieren forbi klubber som Bordeaux og Caen.

