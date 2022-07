Fodboldfrue vinder bizar retssag

Coleen Rooney fik fredag rettens ord for, at den tidligere veninde Rebekah Vardy havde lækket hendes historier til pressen

Én af de mest omtalte retssager i Storbritannien de senere år har fundet sin afslutning.

Fredag vandt Coleen Rooney (hustru til fodboldstjernen Wayne Rooney) retssagen mod Rebekah Vardy (hustru til fodboldstjernen Jamie Vardy) i en sag om lækkede historier til pressen.

Retten giver dermed Rooney ret i, at Vardy havde brudt loven, da hun mod Rooneys vilje delte historier uden Rooneys accept.

Og det kommer til at koste hende millioner af pund.

36-årige Coleen blev i juni 2020 sagsøgt af den fire år ældre Rebekah for bagvaskelse, da hun beskyldte den tidligere veninde (det tør vi godt kalde hende) for at lække historier til den engelske tabloidpresse.

Coleen tweetede tilbage i oktober 2019, at hun med fuldt overlæg havde smækket falske historier på sin Instagram-konto for at se, hvem af hendes følgere der lækkede dem til pressen.

- I et par år nu har nogen, jeg har stolet på til at følge min personlige Instagram-konto, kontinuerligt informeret The Sun om mine private opslag og stories. Der er givet så meget information til dem om mig, mine venner og familie - alt sammen uden min viden eller tilladelse, skrev Coleen Rooney på Instagram.

Coleen og Wayne forlader Royal Courts of Justice i London i maj. Foto: Hannah McKay/Reuters/Ritzau Scanpix

Hun tilføjede, at de falske historier kun var blevet set af én person...

Det blev Rebekah stikstjernetosset over og anklagede Coleen for at smadre hendes rygte. Og så blev der trykket på den helt store knap.

Sagen er blevet dækket voldsomt i England, da fodboldfruer er godt stof i det fodboldgale land, og sagen blev kun endnu mere underholdende, da Rebekah hele tre gange brød sammen undervejs i retsmøderne.

Blandt andet da hun blev anklaget for at have hyret paparazzi til at tage billeder af stjernernes koner og kærester under VM i Rusland for fire år siden. Hun var også i tårer, da hun blev krydsforhørt om et læk af Danny Drinkwaters biltur med alkohol i blodet.

I vidneskranken var Coleen Rooney anderledes arrig og kaldte på et tidspunkt Rebekah for en 'ond, berømmelses-liderlig løgner'.

Både Wayne Rooney og Jamie Vardy var forbi vidneskranken, og her vakte især Wayne opmærksomhed, da han fortalte, at han under EM i 2016 blev bedt om at tage en snak med Jamie om dennes hustru.

Ifølge Wayne fordi der havde været så meget negativ omtale, at det skabte problemer, og fordi det var svært at bevare fokus.

Det afviste Jamie Vardy pure og påstod, at Wayne Rooney vrøvlede, og at der aldrig havde fundet en sådan samtale sted.

Nederlaget kommer til at koste Rebekah tre millioner pund. Det svarer til 26,5 millioner kroner.

