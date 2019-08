Fodboldkone i vanvidskørsel: Hun kunne have slået nogen ihjel

Det er ikke smart at spille smart i trafikken, men det tænkte Riyad Mahrez' kone, Rita, ikke over, da hun kørte på motorvejen for nylig.

Hun delte endda en video af episoden, hvor hun - i stedet for at holde fødderne ved pedalerne - smækkede stængerne op på panelet.

Videoen - som Daily Mail og The Sun har bragt - har gjort mange gale i skralden.

- Hun kunne have slået nogen ihjel. Det var farligt. Det skal omtales. Hun synes helt klart, at hun kan gøre, hvad helvede hun vil, sagde et vidne til Daily Mail.

Edmund King, præsident for The Automobile Association, mener, at hun godt kan se frem til klip i kørekortet.

- Indtil de fuldatomatiske biler er på plads, skal dem, der kører bilen, holde fødderne på gulvet med nem adgang til pedalerne. I en nødsituation ville denne chauffør ikke kunne stoppe.

Udover at kompromittere andres sikkerhed, ville hun også selv komme i stor fare, hvis hun skulle kollidere med noget. Udløses airbaggen er der stor risiko for at brække et ben.

Rita Mahrez er tidligere model og har to børn med Manchester City stjernen, Riyad Mahrez, der blev købt som klubbens dyreste i 2018. De betalte 60 millioner pund for ham dengang, hvilket svarer til lidt under en halv milliard.

Daily Mail har forsøgt at få en kommentar fra Rita Mahrez samt Manchester City, men det er endnu ikke lykkedes.

