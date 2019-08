Fodboldlegende ærgrer sig over Eriksen

Danskeren ville have udfyldt samme rolle for Manchester United som Kevin de Bruyne har gjort det for City ved selv at score og sætte andre op til mål, mener Paul Scholes

Selv var han en særdeles dominerende, kampafgørende og klogt boldfordelende skikkelse på Manchester Uniteds midtbane.

Nu ærgrer klublegenden Paul Scholes sig over, at det ikke lykkedes klubben at hente Christian Eriksen i det transfervindue, der netop er smækket i på det interne, engelske marked. For han ville have elsket at se den danske kreatør på Old Trafford.

- Jeg var ikke så lidt begejstret, da Christian Eriksens navn blev nævnt, siger Scholes i tv-programmet Premier League Breakfast, gengivet af Daily Mail.

- Han kunne have udgjort en kæmpe forskel for United på samme måde, som Kevin de Bruyne har gjort det for Manchester City ved selv at score og sætte andre op til mål, siger Paul Scholes, som efter skuffelsen har nedtonet sine ambitioner lidt på hjerteklubbens vegne.

- Den type har de ikke, men de har så mange andre gode spillere, at målet må være Top 4. Det tror jeg også, de når, lyder det fra den tidligere landsholdsspiller.

Pudsigt nok har Christian Eriksen tidligere givet udtryk for, at Paul Scholes var et af hans helt store idoler, da han som dreng så engelsk fodbold i tv.

- Det var hele måden, han kontrollerede kampene på. Han fik det til at se så let ud, har han sagt i et interview med TV3 Sport.

Manchester United, der i transfervinduet har hentet Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka og Daniel James, åbner den nye sæson hjemme mod Chelsea søndag eftermiddag.

Chefen frygter Eriksen-exit: Vi er sårbare

Medie: Storklub dropper 'kedelig' Eriksen

Se også: Henter Eriksen-afløser: Mega-handel på plads