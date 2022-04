Fodboldlegende færdig efter Ukraine-tweet

Matthew Le Tissier er ikke bleg for at ytre sin holdning, men denne gang er han måske gået for langt.

Den tidligere Southampton-spiller sår tvivl om hændelserne i byen Butja, da han mener, at medierne manipulerer med dækningen af krigen i Ukraine.

Efterfølgende blev 53-årige Le Tissier ramt af massiv kritik fra klubbens fans, og nu tager han konsekvensen. Han siger farvel til Southampton efter at have været ambassadør for sin gamle klub siden 2019.

I kommentarsporet på flere af Le Tissiers opslag var brugerne tydeligvis utilfredse med klublegendens holdninger.

Sletter sine opslag

Le Tissiers kontroversielle udtalelser om krigen i Ukraine skete i et opslag på det sociale medie Twitter. Englænderen træk sidenhen i land og slettede opslaget.

- Jeg slettede mit tidligere tweet, fordi folk misforstod min pointe. Pointen omhandlede mediemanipulation, men det vidste I, skrev han på sin profil.

Den ukrainske by, der ligger udenfor Kiev, har været ramt af blodige hændelser med flere civile tab. Hændelserne er indtil videre kendt som 'Massakren i Butja'.

Le Tissier hentyder i sit opslag til, at man ikke skal stole på mediernes dækning af hændelserne i Butja.

Artiklen fortsætter under billedet..

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har i kølvandet på billederne fra Butja kaldt Ruslands præsident, Vladimir Putin, for en krigsforbryder og understreger at drab på civile i den ukrainske by er krigsforbrydelser.

Matt Le Tissier spillede hele sin professionelle karriere i Southampton, der ligger i den bedste engelske række.

Det er ikke første gang, Le Tissier har befundet sig i en shitstorm. Tidligere har han udtalt sig kontroversielt om coronavirussen.