Fodboldspiller forsvundet: Nu er flyvraget fundet

Flyet, der havde Emiliano Sala ombord, er søndag morgen blevet fundet ifølge Sky Sports. På havbunden i den engelske kanal fandt et skib, der var ude for at lede efter flyet, vragdele.

Sala og piloten David Ibbotson har været savnede siden 21. januar og formodes døde.

Salas familie er blevet informeret om fundet.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala — David Mearns (@davidlmearns) February 3, 2019

The families of Emiliano Sala and David Ibbotson have been notified by Police. The AAIB will be making a statement tomorrow. Tonight our sole thoughts are with the families and friends of Emiliano and David. #EmilianoSalas #NoDejenDeBuscarAEmilianoSala — David Mearns (@davidlmearns) February 3, 2019

To fartøjer ejet af den private 'vragjæger' David Mearns deltog i eftersøgningen på et område på 10-11 kvadratkilometer, og en fjernstyret mini-udbåd blev i følge flere medier sendt mod havbunden for at filme flyvraget.

Sky News’ korrespondent, Tom Parmenter, som befinder sig på øen Guernsey i den engelske kanal, fortæller:

- Det var tidligt i morgen omkring klokken 09 og i den meget tidlige fase af efterforskningen ved daggry, at man 24 miles (38 kilometer) nord for Guernsey så noget via deres sonar-udstyr ombord.

- De sejlede flere gange over området for at lokalisere det mere præcist og få et nærmere blik på det, de havde fundet.

- De var igennem forskellige faser af identifikation i løbet af søndagen, og David Means, som leder den private eftersøgning, bekræftede overfor mig, at de positivt havde identificeret vraget af det flyt, som havde haft den argentinske fodboldspiller ombord.

Det er blevet annonceret, at der mandag morgen vil komme et statement fra den engelske myndighed Air Accident Invesigation Branch.

Her vil yderligere detaljer om fundet formentlig komme frem.

Cardiffs spillere hylder Sala under lørdagens hjemmekamp mod Bournemouth. Foto: Ritzau Scanpix

Mandag den 21. januar gik noget helt galt i luftrummet over den engelske kanal, hvor et lille Piper Malibu fly forsvandt sporløst.

Ombord var den nybagte, argentinske Premier League-stjerne Emiliano Sala, som netop havde skrevet kontrakt med Cardiff City, og den 60-årige pilot Dave Ibbotson, som undervejs bad flymyndigheder om lov til at gå ned i en lavere flyvehøjde. Kort efter forsvandt flyet fra alle radarskærme. Du kan læse flere detaljer i faktaboksen længere nede.

Den igangsatte eftersøgning måtte ret hurtigt indstilles på grund af dårligt vejr.

Venner og familie frygtede med god grund det værste.

Ikke mindst, fordi flere af dem var blevet kontaktet af en rædselsslagen Sala fra selve flyet.

Det kunne flere argentinske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters fortælle. Avisen Clarin offentliggjorde en talebesked, som blev verificeret af Salas far, Horacio Sala.

I beskeden siger fodboldstjernen, at han frygter, at flyet vil styrte ned.

- Vi er om bord på flyet, og det er som om, at det snart styrter ned.

- Hvis I ikke har hørt fra mig om halvanden time, så ved jeg ikke, om der bliver sendt nogen ud for at lede efter mig. Jeg ved ikke, om det overhovedet er muligt, siger Emiliano Sala.

- Åh Gud, jeg er virkelig bange, slutter beskeden.

Nogle dage senere var redningsaktionen blevet til en eftersøgning, men også den blev indstillet, indtil en indsamling blev sat i gang med mange fodboldfolk som bidragydere. En privat eftersøgning blev således igangsat søndag – og altså nu med resultat.

FAKTA: Sagen om den forsvundne fodboldstjerne Fodboldspilleren Emiliano Sala og piloten David Ibbotson forsvandt mandag 21. januar i et fly, da Sala var på vej til sin nye klub, Cardiff, som netop havde købt ham i franske Nantes. Efter små to ugers eftersøgning er flyvraget søndag 3. februar blevet lokaliseret af en eftersøgningsbåd. Læs mere om sagen her: * Lørdag 19. januar: Angriberen Emiliano Sala underskriver en treårig kontrakt med Premier League-klubben Cardiff. Det koster den walisiske fodboldklub cirka 127 millioner kroner at købe argentineren fri fra sin kontrakt med franske Nantes. * Mandag 21. januar: Efter at have taget afsked med sine franske fodboldkolleger stiger den 28-årige angriber og piloten David Ibbotson om bord på et privatfly med kurs mod Wales. Sent mandag aften forsvinder flyet fra myndighedernes radar cirka 20 kilometer fra kanaløen Guernsey. * Tirsdag 22. januar: De franske luftfartsmyndigheder bekræfter, at fodboldstjernen var om bord på mandagens forsvundne fly. Politiet på Guernsey nær Frankrigs kyst sender helikoptere og redningsbåde ud for at søge efter flyet, men bliver nødt til at indstille jagten uden succes på grund af dårligt vejr. Chancerne for, at Sala og piloten er i live, er ifølge politiet små, hvis flyet er landet på vandet. * Onsdag 23. januar: Myndighederne oplyser, at eftersøgningen af fodboldspilleren Emiliano Sala og piloten ikke længere er en redningsaktion, men en bjærgningsaktion. En lydoptagelse af fodboldstjernen offentliggøres i flere medier. Fodboldspillerens far, Horacio Sala, bekræfter, at Sala sendte bekymrende beskeder til sin familie fra flyet: - Jeg er på et fly, der virker til at være ved at falde fra hinanden. - Jeg er så bange, lyder dele af beskederne. * Torsdag 24. januar: Politiet på øen Guernsey indstiller eftersøgningen. Politiet har trods hjælp fra andre myndigheder hverken været i stand til at finde spor efter flyet eller efter de to passagerer. Sandsynligheden for, at Emiliano Sala og pilot David Ibbotson er i live, er ekstremt lille, skriver politiet på Twitter. Selv om myndighederne stopper eftersøgningen, har man bedt skibe og fly, der passerer igennem området, om at holde øje med, om der dukker spor op fra enten fly eller passagerer. *Fredag 25. januar: Manchester Citys stjerneangriber Sergio Agüero opfordrer på Twitter til, at politiet ikke må opgive eftersøgningen af den forsvundne fodboldspiller Emiliano Sala og piloten David Ibbotson. Opfordringen følges op med med hashtagget #PrayForSala (#BedForSala, red.). Familien håber også, at eftersøgningen bliver genoptaget. - Vær sød ikke at give op på eftersøgningen af min bror. Jeg ved i hjertet, at Emiliano er en fighter, og jeg ved, at han fortsat er i live. Vær sød ikke at stoppe, siger søsteren Romina Sala ifølge The Guardian. * Mandag 28. januar: En privat eftersøgning i luften og under vandet bliver lanceret, efter at mere end 4000 private bidragydere har samlet cirka 2,2 millioner kroner sammen til eftersøgningen i den kommende weekend. Siden den officielle eftersøgning blev indstillet har en privat eftersøgning i vandoverfladen ligeledes været i gang med assistance fra blandt andre fiskekuttere og andre private både. Det skete efter opfordring fra 800.000 personer, der havde deltaget i en online-underskriftsindsamling. * Søndag 3. februar: Små to uger efter at et fly med fodboldspilleren Emiliano Sala forsvandt over Den Engelske Kanal, er flyvraget dukket op. En eftersøgningsbåd har lokaliseret vraget søndag morgen. Kilder: Ritzau, Skysports, The Guardian, Reuters, AFP.

