Fodboldstjerne køber Danmarks dyreste rækkehus

Jannik Vestergaard har købt bolig i København for 30 millioner kroner

Engang Danmarks dyreste fodboldspiller - nu ejer af Danmarks dyreste rækkehus, der er handlet i år.

Jannik Vestergaard kan fra det nye år rykke ind på Holmen i København.

Southampton-forsvareren har måttet slippe hele 30 millioner for rækkehuset, og den salgspris er ikke blevet overgået i år for den boligtype. Det fortæller boligsitet Boliga.dk.

Vestergaard og familien kan glæde sig til 380 kvadratmeter fordelt på fire plan og en beliggenhed tæt på Operaen og med udsigt til Københavns kanaler.

De kan boltre sig i otte værelser i det eksklusive københavnerkvarter.

Mæglerkæden Siesbye Kapsch bekræfter salget af rækkehuset, som blev beskrevet således i salgsopstillingen:

- Istandsat med respekt for boligens historie og indrettet med et rustikt look med bindingsværk og bjælker.

Den 27-årige forsvarsspiller blev gift med Pernille Vennike sidste år, og de har sammen en søn, som blev født i sommer.

Jannik Vestergaard var med landsholdet til VM i Rusland. Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Se også: Laudrup 28 år senere: - Jeg blev vred

KÆMPE galleri: 17 Sportsstjerner uden tøj

I 2018 blev han Danmarks dyreste fodboldspiller, da Southampton hentede ham for omkring 185 millioner i tyske Borussia Mönchengladbach. Hans salgspris er dog blevet overgået siden, for nu er det en anden forsvarer, nemlig Lyons Joachim Andersen, der har titlen som Danmarks dyreste fodboldspiller.

Den næsten to meter høje midterforsvar har flere gange været med landsholdet, men ved seneste udtagelse valgte landstræner Åge Hareide at se bort fra ham.

I Premier League har han ikke været i aktion de seneste fem kampe, og klubben ligger på den øverste af de tre nedrykningspladser.

Se landets dyreste rækkehuse her

Voldssigtede Verhagen anholdt i Holstebro

Se også: Bendtner færdig i FCK

Superligaen Indefra: Frygter Brøndbys klo i stjernen

AGF’s Medalje-Messias: Det ligner noget