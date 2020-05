Fodboldstjerne sigtet: Brød betting-regler

Kieran Trippier skiftede i sommer fra Tottenham til Atletico Madrid, men i den forbindelse har han angiveligt brudt visse regler.

Det mener det engelske fodboldforbund, FA, som nu sigter højrebacken for brud på forbundets betting-regler i forbindelse med transferen i juli.

Det skriver FA på sin hjemmeside.

- Kieran Trippier er blevet sigtet for at have brudt FA's betting-regler - specifikt i forhold til to paragraffer - i juli 2019. Han har indtil den 18. maj 2020 til at komme med et svar på anklagen, skriver det engelske fodboldforbund på sin hjemmeside.

Den første af de to paragraffer, Trippier angiveligt har brudt, er at spille på en kamp, en transfer, et trænerskifte eller lignende ting.

Den anden paragraf forbyder spillere i at dele fortrolig information, som kan bruges af andre til at bette, og det skal Trippier altså også have gjort.

Trippier, 29 år, har spillet 26 kampe for Atletico Madrid i denne sæson. Han har også 19 landskampe for England på cv'et.

Overfor Sky Sports understreger den backen, at han ikke har spillet på fodboldkampe, mens han har været professionel.

- Jeg har fuldt ud samarbejdet med FA's undersøgelser i løbet af de sidste måneder og har gjort det frivilligt og vil fortsætte med at gøre det.

- Jeg vil gøre det klart, at mens jeg har været professionel fodboldspiller, har jeg ikke på noget tidspunkt placeret nogen bets på fodbold eller modtaget nogen økonomisk fordel af andre former for betting, siger Kieran Trippier.

Da Daniel Sturridge forbrød sig mod FA's bettingregler i fjor udløste det en bøde på 75.000 pund og seks ugers karantæne fra fodbold - heraf de fire betinget.

Siden blev den skærpet til fire måneders karantæne og 150.000 pund i bøde, da FA appellerede, fordi forbundet mente, at straffen ikke var hård nok.

