Fodboldstjernens uheldige kæreste: Pludselig var hun blottet

Det var et klassisk 'Marilyn Monroe'-øjeblik for Premier League-stjernens kæreste

Han er alle tiders topscorer for Mexico, men uden for banen har Javier Hernandez også scoret jackpot.

Privat danner han par med den australske model Sarah Kohan, som for nylig oplevede et klassisk 'Marilyn Monroe'-øjeblik, hvor kjolen tog en uventet tur opad for St Paul's Cathedral i London.

Men med god selvironi lagde hun billedet op til sine 1,2 millioner følgere på Instagram.

West Ham-spilleren og modellen bekræftede deres forhold i starten af måneden med et ømt billede foran Stonehenge, men de to har været kædet sammen igennem længere, fortæller The Mirror.

Hernandez scorede mod Sydkorea ved VM. Foto: AP

Efter VM-slutrunden, hvor Chicharito repræsenterede hjemlandet, var de to et smut i USA, hvor Sarah Kouhan også blottede bagdelen.

I forbindelse med et fotoshoot måtte hun lave et hurtigt skift, og der stod paparazzi-fotograferne klar.

Foto: Splash

Foto: Splash

30-årige Hernandez har gennem sin karriere nået at spille for Manchester United og Real Madrid.

I 2017 skrev han en tre-årig kontrakt med West Ham, så han og den 22-årige model kan blive hængende i London et par år endnu.

