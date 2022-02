Første gang efter 139 forsøg

Manchester United scorede sit første mål i sæsonen efter et hjørnespark i søndagens opgør mod Leeds

Endelig skete det. Efter 389 dage.

Manchester United fik omsider scoret et mål efter hjørnespark, da den udskældte kaptajn Harry Maguire stangede Luke Shaws indlæg i netmaskerne i kampen mod Leeds United.

Målet var det første i hele sæsonen, der kom efter et hjørnespark for de røde djævle. Noget, som de skulle bruge 139 forsøg på at lykkes med.

Det skriver Mirror.

Se målet og resten af højdepunkterne fra kampen i videoen øverst

Senest Manchester United scorede efter et hjørnespark var tilbage i april 2021 i en kamp mod Burnley.

Målscoren selv fortalte efter kampen til Sky Sports, at han har skammet sig over statistikken.

- Det er pinligt. Hver gang jeg ser statistikken, bliver jeg skuffet, fortæller United-kaptajnen og fortsætter:

- Jeg er selv en stor del af dødboldssituationerne, og jeg forsøger at score på hver dødbold, men som hold og som gruppe har vi slet ikke været gode nok.

United-kaptajnen er hverken tilfreds med sig selv eller holdets præstationer på dødbolde. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Ny specialtræner

Manchester United hentede i sommer specialtræneren Eric Ramsay i Chelsea.

Ramsay skulle få styr på problemet omkring manglende mål fra dødbolde, og forventningerne forud for sæsonen var store.

Det har dog ikke rigtig vist sig at være nogen succes, da Manchester United kun har scoret sølle tre mål fra dødbolde i indeværende sæson.

Maguire bragte efter 34 minutter sit hold foran i en hæsblæsende kamp mod ærkerivalerne fra Leeds United.

Bruno Fernandes fordoblede føringen kort før pausen, og det lignede at United ville cruise en sikker sejr i hus.

Leeds ville det dog anderledes. Efter to mål på to minutter sat ind af Rodrigo og Raphina, var kampen igen helt åben.

Ralf Rangnicks tropper tog dog føringen igen efter 70 minutter, da brasilianske Fred kom på tavlen, og Manchester Uniteds nye stjerneskud Anthony Elanga lukkede kampen, da han to minutter før tid afsluttede Fernandes' flotte forarbejde og scorede til 4-2.

De røde djævle fik sig derfor en livsvigtig sejr i den uhyre tætte kamp om top fire.

--------- SPLIT ELEMENT ---------