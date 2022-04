Mod Tottenham var det første gang, at Brentford havde Christian Eriksen med fra start uden at vinde. Den specielle kamp mod tidligere holdkammerater sluttede uden mål

Lørdag klokken 21.40 kan du se den spanske pokalfinale med optaktsstudie eksklusivt på Ekstra Bladet+

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det var en emotionel aften for Christian Eriksen.

Han stod over for den klub, han har været flest sæsoner i og spillet flest kampe for.

Brentford bragede på hjemmebane ind i Tottenham, der havde flere af Eriksens tidligere holdkammerater med.

Danskeren har været med fra start for Brentford i seks kampe. De fem foregående gange er det på imponerende vis blevet til lutter sejre for oprykkerne, men i London-opgøret mod Højbjerg, Kane og co. blev det ikke til tre point.

Eriksen mødte Tottenham, hvor han spillede fra 2013-2020. Foto: Daniel Leal/Ritzau Scanpix

Det er dermed første gang for Eriksen, at Brentford ikke vinder, når Thomas Frank har den danske stjerne i statopstillingen. Danskerklubben spillede 0-0 mod Spurs og holder stadig fin afstand til nedrykningspladserne.

Flot gestus af Spurs-fans

Allerede kort inde i opgøret mod den tidligere arbejdsgiver blev den danske stjerne hyldet af Spurs-supporterne. Eriksen skulle tage et hjørnespark foran gæsternes fans, der kvitterede med massive klapsalver ned mod deres tidligere helt.

På vej ud for at tage hjørnesparket klappede Eriksen tilbage op mod Tottenhams fans, da de tiljublede danskeren. Foto: Rob Newell/Getty Images

Efter at have fået pudset hjørnespark-skoen af sendte Eriksen efter godt et kvarters spil et perfekt indlæg ind i hovedet på Ivan Toney, hvor overliggeren tog fra.

I anden halvleg viste den danske landsholdsspiller flere af sine kvaliteter offensivt. Han havde blandt andet et forsøg med venstrebenet, der blev rettet af og strøg tæt forbi mål.

Kort efter var Eriksen endnu farligere. Han huggede på mål fra tæt hold mellem benene på landsholdskammerat Højbjerg fladt mod det korte hjørne, men Hugo Lloris var pivhurtig nede ved stolpen og fik reddet forsøget.

Helt til sidst var Eriksen ved at gøre præcis det samme som for en uge siden mod Watford. Fra nærmest samme position smed han et perfekt frispark i panden på en holdkammerat. Denne gang headede Ivan Toney dog på stolpen.

Eriksen fik vist sig flot frem mod sin tidligere arbejdsgiver, der også kan blive hans kommende.

Til sommer står han uden kontrakt, og Eriksens tidligere træner i Inter, Antonio Conte, der nu er bossen i Spurs, ser gerne en genforening.

- Helt sikkert. Det vil være en fantastisk mulighed at arbejde med Christian igen, lød det fra italieneren fredag.