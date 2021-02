Første gang i 22 år: Liverpool i kæmpe krise

Liverpool tabte for fjerde gang i træk i Premier League og for første gang på hjemmebane mod Everton i næsten 22 år. Jordan Henderson måtte udgå med skade undervejs

Problemerne for Jürgen Klopp og Liverpool fortsætter med fornyet kraft.

Tidligt lørdag aften tabte de engelske mestre til bysbørnene fra Everton hjemme på Anfield for første gang i Premier League siden september 1999.

Richarlison og Gylfi Sigurdsson scorede kampens to mål og sørgede dermed for Liverpools fjerde nederlag på stribe i Premier League. Jürgen Klopps mandskab har nu 33 point færre end på samme tidspunkt i sidste sæson og får rigeligt at se til med bare at nå top fire.

Chokstart efter få minutter

Liverpool fik den værst tænkelige start, da Richarlison scorede i kampens tredje minut efter en aflevering fra James Rodriguez, som fik Liverpools lejede stopper Ozan Kabak til at se godt rundtosset ud.

Richarlison scorede fladt bag Alisson, der ikke kunne forhindre Evertons chokstart. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Det gjorde tyrkeren ved flere lejligheder og lignede på ingen måde et defensivt samlingspunkt i Virgil van Dijks fravær.

Udover de defensive bekymringer vil Jürgen Klopp sikkert ærgre sig over, at overvægt i boldbesiddelse ikke nødvendigvis vinder fodboldkampe, for Liverpool overtog i den grad initiativet i den kraftige vind på Anfield.

Ligner en forbandelse

Jordan Henderson nåede at teste det yderste af navnebror Pickfords fingerspidser i Everton-buret med en flugter, inden Liverpool-anføreren fik Klopps hvide smil til at stivne og skadeshelvedet til at fortsætte.

Henderson gik i græsset, med noget der lignede en forstrækning, og englænderen kunne ikke ryste skaden af sig, men måtte i stedet lade sig erstatte af unge Nathaniel Phillips.

Dermed slutter han sig til lazarettet, der også tæller midtstoppere som Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip og luksusvikaren Fabinho.

Jordan Henderson faldt sammen efter en duel med Abdoulaye Doucouré. Foto: LAURENCE GRIFFITHS/Ritzau Scanpix

Til Jürgen Klopps store fortrydelse, naturligvis. Foto: Paul Ellis/Ritzau Scanpix

Liverpool har haft usædvanlig svært ved at score i åbent spil hjemme på Anfield i Premier League på det seneste.

Senest, det skete, var 27. december mod West Bromwich, og Everton, der ellers havde nederlag mod både Fulham og Manchester City med i bagagen, var også tættest på at fordoble føringen inden pausen, da Seamus Coleman misbrugte et frit hovedstød på Alisson.

Liverpool fortsatte dominansen efter pausen, mens Carlo Ancelottis tropper primært forsvarede og lurede på omstillinger. Mohamed Salah var tættest på for Liverpool med 20 minutter igen, men modigt målmandsspil af Jordan Pickford forhindrede egypteren.

I stedet udviste Everton eksemplarisk kynisme i den anden ende.

Ti minutter før lukketid begik Trent Alexander-Arnold et halvtyndt straffespark på Dominic Calvert-Lewin, som islandske Gylfi Sigurdsson omsatte.

Med 2-0-sejren bryder Everton en utrolig forbandelse på 23 kampe mod Liverpool uden sejr. Ikke siden oktober 2010 har Everton slået Liverpool.

Resultatet ændrer ikke på stillingen, hvor Liverpool fortsat er nummer seks á point med netop Everton på syvendepladsen.

