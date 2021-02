Første gang i 22 kampe: - Må kontrollere følelserne

Thomas Frank og danskerklubben Brentford var tæt på Premier League-oprykning i sidste sæson, men tabte playoff-finalen. En fantastisk stime har gjort dem til førerhold i Championship i denne sæson.

Men søndag led de første nederlag i 22 kampe, da Barnsley fra midten af rækken kom på besøg og vandt 2-0 efter hårdt presspil.

- Alle ved, at vi har haft en fantastisk stime. Jo flere kampe, man vinder, jo større er risikoen for på et tidspunkt at tabe, og det skete desværre nu, siger Frank til klubbens hjemmeside.

- For mig, staben, spillerne, fans handler det nu om at kontrollere følelserne og være klar til næste kamp.

Og allerede onsdag aften venter en udekamp mod byrivalerne fra QPR.

- Vi må se på, hvor vi er nu, hvad vi har gjort, og sige ok, vi har gjort det ret godt, og ligger i en god position. Det her var en kamp, vi er utilfredse med, men det handler om, hvordan vi reagerer.

- Hvis vi kommer flyvende ud mod QPR og slår tilbage, så er vi tilbage på rette spor.

- Det er en kamp, hvor vi altid har ekstra energi og motivation for, men lige meget hvem vi spiller mod efter første nederlag, vil det give ekstra motivation for at komme tilbage på sporet, siger Frank.

Med nederlaget søndag blev Brentford overhalet af Norwich i tabellen. De er dog stadig på den andenplads, der vil give direkte oprykning, men på tredjepladsen nærmer Swansea sig. De er fire point efter, men har to kampe i baghånden.

Ekstra Bladet har kigget på de seneste 20 år, og kun fem af de seneste playoff-tabere fra Championship er rykket op i Premier League året efter. En enkelt er endda rykket ned fra Championship året efter en tabt playoff-finale til Premier League.

SÅDAN ER DET GÅET PLAYOFF-TABEREN ÅRET EFTER

? - Brentford (20/21)

10 - Derby (19/20)

5 - Aston Villa (18/19)

20 - Reading (17/18)

4 - Sheffield W (16/17)

2 - Middlesbrough (15/16)

8 - Derby (14/15)

13 - Watford (13/14)

15 - Blackpool (12/13)

1 - Reading (11/12)

4 - Cardiff (10/11)

8 - Sheffield U (09/10)

10 - Bristol C (08/09)

1 - West Bromwich (07/08)

24 - LEEDS (06/07)

4 - Preston (05/06)

6 - West Ham (04/05)

8 - Sheffield U (03/04)

8 - Norwich (02/03)

8 - Preston (01/02)

16 - Barnsley (00/01)

Fed=Op, Kursiv=Tabt semi, VERSALER=NED

