Første gang i fire år: Schmeichel bryder vild stime

Han var her, der og alle vegne.

Den danske landsholdsmålmand stod i vejen for alt, som Liverpool kom med.

Kasper Schmeichel og Leicester slog Liverpool 1-0 i tirsdagens Premier League-brag.

Danskeren pillede blandt andet et straffespark af Mohamed Salah. Det var blot anden gang i PL-historien, at egypteren brændte fra 11-meterpletten. Første gang var for fire år siden på danske Jonas Lössl. Det skriver statistikmediet Opta Joe.

Her brændte Salah på Lössl kort inden pausen ved stillingen 0-0. Liverpool endte dog med at slå Huddersfield 3-0. Herefter scorede Salah 15 gange i træk på straffespark, inden Schmeichel altså stod i vejen.

Se redningen i klippet øverst.

Den danske landsholdskeeper stod en stor kamp. Foto: Rebecca Naden/Ritzau Scanpix

Salah har i alt scoret på 19 af 22 straffespark i Liverpool-trøjen ifølge Transfermarkt. Det tredje brændte straffe var tidligere på sæsonen hjemme mod AC Milan i Champions League.

Lokalmediet Leicester Mercury sender pæne ord i Schmeichels retning efter den flotte præstation tirsdag. De giver ham karakteren 9/10. Ingen andre scorer højere.

'Reddede et straffe, stoppede på fantastisk vis Salah igen og vogtede derefter sit mål, så han fik tredje cleansheet i sæsonen. Hans bedste præstation i denne sæson.'

Salah havde scoret på de 15 foregående straffespark i Premier League, men onsdag havde Schmeichel læst ham. Foto: Rebecca Naden/Ritzau Scanpix

Sky Sports giver Schmeichel samme karakter, ligesom fodboldmediet Squawka også gør.

Her er begrundelsen, at Schmeichel 'leverede en god redning på Salahs straffe og en endnu bedre på hans afslutning fra tæt hold. Han holdt Liverpool fra at score og dominerede sit område fremragende'.

Danskeren forklarede efter kampen, at han ikke havde studeret Salahs tidligere straffespark.

- Overhovedet ikke. Jeg havde en fornemmelse, og den gik jeg med. På det sidste straffespark, jeg reddede her på King Power, scorede de på returen. Nogle gange har man brug for lidt held. Vi havde det ikke mod City, men vi havde det i dag.

Med de tre point rykker Leicester op på 11. pladsen i en liga, der er utrolig tæt i midten - fra nummer 9 til 14 er der tre point.

Schmeichel efter pragtpræstation og strafferedning: 'Jeg havde en fornemmelse'