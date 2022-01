Første indkøb på plads: Kronprinsen har åbnet checkhæftet

Så skete det.

Newcastle United, der tidligere på sæsonen blev opkøbt af den saudiarabiske prins Mohamad Bin Salman, har åbnet op for den enorme pengepose.

Klubben fra det nordlige England henter efter alt at dømme landsholdsbacken Kieran Trippier i Atlético Madrid for 13,5 millioner euro, svarende til 100 millioner kroner.

Den 31-årige højreback har skrevet under på en treårig kontrakt med mulighed for et år mere.

Trippier flyver onsdag til Newcastle for at gennemgå det obligatoriske lægetjek.

Det skriver den anerkendte transferjournalist Fabrizio Romano på Twitter.

Kieran Trippier, der tidligere har spillet i Tottenham og Burnley, har ellers haft fin succes i den spanske storklub, hvor han i sidste sæson var med til at vinde mesterskabet.

Da Trippier i 2019 skiftede Tottenham ud med det spanske storhold, var det ikke uden problemer.

Tre af Trippiers venner havde nemlig oddset på, at den daværende Tottenham-back ville skifte til Atlético Madrid.

Trippier blev derfor sigtet for at have opfordret sine venner til at oddse på skiftet. Beskeder mellem Trippier og en af vennerne viste, at de havde skrevet om den mulige transfer, og det endte med at Trippier blev udelukket fra al fodbold i ti uger samt en bøde på 70.000 pund, svarende til 568.000 kroner.

Briten har i denne sæson spillet 18 kampe for 'Los Colchoneros' på tværs af La Liga og Champions League, men skal nu se frem til at kæmpe om overlevelse i Premier League sammen med resten af Newcastle-mandskabet, som aktuelt indtager en 19. plads i ligaen.

Ifølge Fabrizio Romano ønskede Kieran Trippier selv at gennemføre skiftet, og han bliver dermed det første indkøb under de nye saudiarabiske ejere.

