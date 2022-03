Forarger igen: Hylder russisk rigmand

Det lykkedes ikke Roman Abramovich at få solgt Chelsea, inden fælden klappede torsdag, og han blev ramt af hårde og omfattende sanktioner fra den engelske regering.

Nu ser fremtiden pludselig særdeles tvivlsom ud for både Abramovich selv og de regerende Champions League-vindere, der i den kommende tid drives under strenge restriktioner.

Men Chelsea-tilhængerne er ikke færdige med den velgører, hvis voldsomme penge-indsprøjtning siden hans ankomst i 2003 har været stærkt medvirkende til fem Premier League-titler, fem FA Cup-titler, tre Liga Cup-titler, to Champions League-trofæer, to Europa League-trofæer samt VM for klubhold.

Så endnu engang sang de medrejsende fans fra London russerens navn inden kickoff på torsdagens Premier League-opgør mod Norwich.

En gestus, der har vakt forargelse på et tidspunkt, hvor den russiske krigsmaskine spreder død og ødelæggelse i Ukraine.

Blandt andet hos The Times' 'Chief Football Writer', Henry Winter, der på Twitter kalder sangen for 'pinlig'.

Norwich-tilhængerne var heller ikke imponerede, og luftede et banner med teksten, 'uanset om vi vinder eller taber, har vi værdier', mens de sang, at London-klubben snart går konkurs.

Det er ikke første gang, at Chelsea-tilhængernes hyldest til den russiske ejer skaber kontroverser. Læs mere her: Raser over Abramovich-sang

Hjemmeholdets fans stak til gæsterne. Foto: Ritzau Scanpix

På banen var det dog gæsterne med danske Andreas Christensen i startopstillingen, som trak det længste strå.

Til at starte med havde Christensen og hans kolleger i forsvaret ikke meget at se til. I hvert fald ikke i egen ende. Til gengæld slog Chelsea-forsvareren Trevoh Chalobah til foran Norwichs mål, da han allerede efter to et halvt minut headede et hjørnespark i kassen.

Mason Mount sendte bolden ind i feltet, og cirka ti minutter senere gjorde han det selv til 2-0.

Andreas Christensen forsøger forgæves at heade bolden i mål. Danskeren meldes tæt på et sommerskifte til FC Barcelona. Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Det så ud til at ende med en ydmygelse af Norwich, men hjemmeholdet hankede op i sig selv. Langsomt kom Norwich bedre med, men det var først et godt stykke inde i anden halvleg, at der for alvor opstod spænding.

Her fik Norwich et straffespark, som Teemu Pukki sendte i mål til 1-2. Hjemmeholdet lugtede nu blod, men i den ordinære spilletids sidste minut lukkede Kai Havertz kampen, da han fra en position i feltet bankede bolden op i hjørnet.

