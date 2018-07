Forarget toptræner sagsøger storklub: I fyrede mig for sent!

Antonio Conte går rettens vej, fordi han mener, Chelsea fyrede ham for sent

Det er sjældent, at en fyring forløber helt gnidningsfrit, og det er bestemt heller ikke tilfældet med Chelseas og Antonio Contes brud.

Allerede da Chelsea gav italieneren silkesnoren i sidste uge, skrev avisen The Telegraph, at manageren overvejede at gå rettens vej. Nu har Conte, ifølge The Times, så besluttet sig for at gøre alvor af truslen.

Antonio Conte har nemlig ifølge den britiske avis besluttet sig for at sagsøge Chelsea og ejer Roman Abramovich, fordi man ventede så længe med at udstikke fyresedlen.

Kold luft mellem Roman Abramovich (tv) og Antonio Conte (th). Foto: Joe Toth/BPI/REX

Det rasende italiener forklarer gennem sin advokat, at han ikke har fået en fair mulighed for at blive ansat af en anden klub, fordi fyringen er faldet så tæt på de store ligaers opstart.

Chelsea har ellers punget ud med cirka 75 mio. kr. i et engangsbeløb til Conte for at have afbrudt samarbejdet før tid.

Men den tidligere italienske landstræner kræver at få yderligere et tillæg for den manglende indtægt, han mener, han er gået glip af ved ikke at kunne blive ansat i en ny klub i løbet af sommerpausen.

Der er som bekendt landsmanden Maurizio Sarri, der har fået til opgave at føre Chelsea ind i den ny sæson.

