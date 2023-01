Forbillede for superstjerne

Harry Kane tangerede mandag rekorden som Tottenhams mest scorende spiller nogensinde, men angriberens karriere kunne være gået meget anderledes.

Sådan lyder det nu fra den tidligere Tottenham-cheftræner Tim Sherwood, der i en klumme for Daily Mail peger på, at Harry Kane i begyndelsen af sin tid i Tottenham blev sendt på en række forskellige lejeophold, hvor angriberen ikke slog til.

Sherwood, der stod i spidsen for Tottenham fra december 2013 til maj 2014, havde dog en særlig tro på Harry Kane, og i april 2014 fik Kane så for første gang chancen fra start i en Premier League-kamp.

I mandagens opgør mod Fulham rundede Harry Kane så de 266 scoringer i Tottenham-trøjen, der sender stjerneangriberen op på siden af Jimmy Greaves.

- Jeg hader udtrykket 'naturtalent'. Der findes ikke noget, der hedder et naturtalent. Det kræver hårdt arbejde, og det er der ingen, der eksemplificerer bedre end den her knægt. Han arbejder stadig hårdt. I de der tidlige dage hjalp det ham at have Christian Eriksen som holdkammerat, skriver Tim Sherwood.

Foto: Andrew Coulfridge/Ritzau Scanpix

- Christian viste Harry, hvordan man får det bedste ud af det, man har, og hvordan man forbedrer sig. Der har aldrig været et loft for Harry. Der har aldrig været et tidspunkt, hvor han har tænkt 'jeg er i mål nu'. Jeg har altid sagt, at Harrys største styrke er hans mentalitet.

Harry Kane og Christian Eriksen var holdkammerater fra 2013 og indtil januar 2020, hvor danskeren rykkede til Inter.