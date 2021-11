Forbyder ketchup og mayo: Spillere er for tykke

Det kommer til at være noget mere krævende at være Tottenham-spiller under Antonio Conte, end det var under Nuno Espírito Santo.

Efter Conference League-sejren over Vitesse præsenterede Conte angiveligt en videoanalyse af opgøret på 75 minutter for truppen, selvom den var skemalagt til at tage blot 20 minutter, og nu vil den italienske træner også ændre på spillernes madvaner.

The Athletic beretter, at Conte umiddelbart efter opgøret sagde til flere af spillerne, at de er overvægtige, og at de skal ændre deres mentalitet.

Antonio Conte vil have skåret ned på de usunde sager i Tottenham. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Af den grund har han fjernet sandwiches og tung mad fra menuen i klubbens kantine, og så er ketchup og mayonnaise blevet forbudt. Derudover er der blevet skåret i mængden af juice, spillerne kan drikke, og så bliver der nu brugt mindre olie og smør i madlavningen.

Han har desuden opfordret sine spillere til at spise mere frugt.

Tottenham vandt 3-2 over Vitesse i Contes debut og spillede 0-0 med Everton i weekenden. Efter landskampspausen møder man Leeds i Premier League.