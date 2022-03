Forfærdelig milepæl for United

Det nærmer sig fem års-dagen for Manchester Uniteds sejr i Europa League-finalen over Ajax.

Fem år…

Ikke siden er det lykkedes den stolte storklub at vinde et stykke sølvtøj. Taler man med Tottenham-fans, Liverpool-fans eller måske Brøndby-folk herhjemme, vil de trække på smilebåndet og sige et eller andet om, at fem år da er ingenting.

Men det er det i United, hvor klubben henover 1990’erne, 2000’erne og 2010’erne (i hvert fald de første år) vandt og vandt og vandt.

Næste gang de kan komme i nærheden af noget vil være Liga Cup’en til næste vinter. Så vil der være gået næsten seks år!

Det er den værste titel-tørke i klubben 40 år.

I 1983 lykkedes det at vinde FA Cup’en – seks år efter at have vundet samme turnering.

Det var dengang, United talte profiler som Gary Bailey i målet, Kevin Moran i forsvaret, Ray Wilkins og Bryan Robson på midten og et hidsigt angreb bestående af Frank Stapleton og purunge Norman Whiteside. Eneste udlænding var i øvrigt hollandske Arnold Mühren.

Elkjær: 'United er 11 spillere, der spiller for sig selv' - Mølby: 'De er dovne'

Og selvfølgelig med Ron Atkinson på bænken. Med en del gengangere (og danske Jesper Olsen) lykkedes det samme Atkinson at genvinde pokalen to år senere, inden Alex Ferguson overtog roret i 1986 efter VM-slutrunden i Mexico.

Skotten skulle lige i gang, inden han vandt FA Cup'en i 1990. Derpå gik det slag i slag frem til 2013, hvor han efter 38 titler på 26 sæsoner trak sig tilbage. Siden har United vundet tre titler: FA Cup’en i 2016 under Louis van Gaals ledelse samt Liga Cup og Europa League året efter, da José Mourinho var chef på Old Trafford.

Det skal selvfølgelig lige nævnes, at United var et brændt David de Gea-straffespark fra at vinde Europa League-finalen sidste år – men tabte til spanske Villarreal efter straffesparkskonkurrence.