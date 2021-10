Forfulgt af VAR: Skuffelsens skræmmende statistik

Timo Werner sendte bolden i nettet to gange mod Southampton, men kun det ene talte; det er 16. gang, tyskeren får et mål underkendt siden skiftet til Premier League

Timo Werner har haft det svært i Chelsea, siden den tyske bomber i 2020 kom til klubben fra Red Bull Leipzig. Krudtet har været løst for angriberen, som i Bundesligaen ingen problemer havde med at finde netmaskerne.

'En blind hest' blev han eksempelvis kaldt i foråret af en såkaldt ekspert, og det blev kun til seks mål i 35 Premier League-kampe i tyskerens første sæson.

Syv kampe skulle der gå i denne sæson, før Werner endelig kom på måltavlen i ligaen.

Southampton var i færd med at liste en ufortjent 1-1'er hjem, da tyskeren i det 83. minut efter forbilledlige førstegangsafleveringer bragte Chelsea på 2-1.

Men kampen understregede også et af den 25-årige tyskers store problemer ...

Han er alt andet end gode venner med videodommeren VAR.

Anden gang var lykkens gang for Timo Werner, som bragte Chelsea på 2-1. Foto: Justin Tallis/Ritzau Scanpix

For Timo Werner havde allerede i første halvleg bragt Chelsea på 2-0, lige indtil videodommerne fandt ud af, at der var begået et frispark evigheder forinden.

Chelsea med træner Thomas Tuchel i spidsen brokkede sig alt, hvad de havde lært, uden at det hjalp.

Bag Werners scoringsproblemer gemmer sig også en skræmmende statistik.

Første scoring blev underkendt grundet et frispark begået længe forinden, som dommeren ikke fløjtede for. Foto: Paul Childs/Ritzau Scanpix

Ifølge ESPN var det 16. gang, at den tyske landsholdsspiller har fået et mål underkendt, siden han blev solgt til Chelsea.

12 mål i 52 kampe i Werners første sæson betød, at Chelsea gik på transfermarkedet og hentede Romelu Lukaku tilbage til klubben for en rekordsum.

