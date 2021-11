Forklarer brøler: - Meget usædvanligt

Se brøleren og resten af højdepunkterne i tv-klippet ovenfor

Chelsea dominerede voldsomt, men ud af det blå kom Manchester United foran i begyndelsen af anden halvleg.

Bruno Fernandes clearede bolden langt væk og højt op i luften, og Jorginho, som forsøgte at tæmme den, kiksede fuldstændig, hvorfor Jadon Sancho pludselig var alene igennem med Edouard Mendy.

Manchester United-spilleren scorede sikkert, og selvom Jorginho selv fik udlignet efterfølgende, måtte Chelsea nøjes med et enkelt point. Efter kampen siger Chelsea-træner Thomas Tuchel, at Jorginho blev forstyrret af stadionlyset på Stamford Bridge.

- Det er meget usædvanligt, at vi laver sådan en fejl og generelt lukker sådan et mål ind - specielt for Jorgis vedkommende. Han fejlbedømte situationen, og jeg tror, han blev kraftigt forstyrret af stadionlyset, så han kunne ikke se bolden. Det skete.

Jorginho ærgrede sig over sin fejl, der kostede et mål. Foto: David Klein/Ritzau Scanpix

Trods pointtabet er Thomas Tuchel mere end tilfreds med den sitaution, Chelsea står i lige nu.

- Hvordan kan man ikke være tilfreds? Jeg er glad for, hvordan vi spiller, og med det mod og den intensitet, vi viser. Viljen og ambitionen... Dette er et sultent hold, som gør en stor indsats. Det kan jeg godt lide.

Chelsea fører Premier League med et enkelt point ned til Manchester City.