Forklarer sandheden om Pogba-billedet

Paul Pogba forklarer nu, at hvad budskabet på hans armbånd mod Bournemouth handlede om

SE MÅLENE I TV-KLIPPET OVER ARTIKLEN

Med to scoringer af Paul Pogba viste den franske midtbanespiller sig fra sin bedste side i 4-1-sejren søndag mod Bournemouth.

Måske undrede du dig som tv-seer over Pogbas hvide bånd om armen, hvor der stod 'No'.

Her ses Pogba med det mystiske armbånd

Paul Pogba med armbåndet til støtte for Koulibaly. Foto: PAUL ELLIS/Ritzau Scanpix

Nu forklarer franskmanden hvad budskabet dækkede over.

- Godt gået drenge. Smuk måde at afslutte året, og så havde jeg æres-armbåndet på for Koulibaly. 2019 sig nej til racisme, skriver Pogba på sin Instagram-profil.

Dermed går Pogba ind i kampen for senegalesiske Kalidou Kolulibaly, der 2. juledag fik rødt kort i kampen mod Inter efter kampen igennem at have måttet lægge øre til racistiske tilråb fra fans.

- Koulibaly var åbenlyst irriteret. Normalt er han meget rolig og professionel, men der var blevet råbt abelyde efter ham gennem hele kampen, sagde Napoli-træner Carlo Ancelotti efter kampen.

- Vi bad tre gange om, at kampen blev afbrudt, og der blev efterfølgende meldt noget ud på stadion, men kampen fortsatte. Vi får jævnligt at vide, at kampene kan blive afbrudt, men hvornår bliver de det? Efter fire eller fem gange?, lød det fra Ancelotti.

Efterfølgende var der også optøjer mellem fansene, og Inter er blevet straffet, så de skal spille uden tilskuere i de kommende to hjemmekampe.

Pogba, der har spillet U20-landsholdsfodbold med Koulibaly, er tilsyneladende ikke den eneste, der bakker op om den nu senegalesiske Koulibaly. Også United-holdkammeretan Eric Bailly fra Elfenbenskysten havde i 4-1-sejren mod Bournemouth armbåndet med 'No' på.

Også Bailly er røget med på Koulibaly-hyldesten. Foto: Paul Ellis / Ritzau Scanpix

Manchester United er ved nytår nummer seks i Premier League med tre point op til Arsenal på femtepladsen og yderligere fem point op til Chelsea på fjerdepladsen.

Se også: Pogbas store forvandling: - Han er Manchester-dreng til benet

Stor guide: Sådan knuser du dine venner i FIFA 19

OB-legende med hjerte-problemer: De kan ikke sige, hvorfor jeg får smerter

Se også: Se Cristiano-fotoet: Stjernens diller stjæler billedet

Se også: Ydmygende foto af dansker spredes