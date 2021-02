Forklarer tidligt dansker-exit

Se mål og højdepunkt i tv-klippet over artiklen

Andreas Christensen har i de seneste uger fået en del spilletid for Chelsea efter trænerskiftet fra Frank Lampard til Thomas Tuchel, og til torsdagens pokalkamp mod Barnsley startede den danske forsvarsspiller igen inde.

Til gengæld blev det kun til 45 minutter for Andreas Christensen, der blev udskiftet sammen med Marcos Alonso i pausen, men det skyldtes ikke danskerens spil på banen. Det afslørede Thomas Tuchel efter kampen.

- Vi skiftede til en firebackkæde i pausen og tog Marcos Alonso ud for at lave denne taktiske ændring. Andreas Christensen måtte gå ud, fordi han havde hovedpine, sagde Thomas Tuchel ifølge Goal.

Andreas Christensen fik kun de første 45 minutter mod Barnsley. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

En frysende Thomas Tuchel siger tak for kampen til Barnsley-spillerne. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Den tyske cheftræner var tilfreds med den taktiske ændring, men selve præstationen kunne have været bedre.

- Den taktiske ændring gjorde det lidt lettere at komme ind på modstanderens banehalvdel og overkomme det første pres. Vi klarede det godt i starten af anden halvleg og spillede konstant på modstanderens halvdel.

- Vi scorede målet, og jeg havde en fornemmelse af, at de øgede risikoen, men vi trådte tilbage i de små beslutninger. Vi havde ikke nok mod, og vi stod for dybt i lang, lang tid. Vi kan helt klart spille bedre, så ja, jeg forventede mere, men jeg er ikke frustreret.

- Hvis du mangler rytme og lidt selvtillid, og du er nødt til at præstere på banen mod en modstander, der tager al risikoen og spiller sit livs kamp, er det ikke let. Vi kan gøre det bedre, men jeg vil ikke være for hård mod spillerne, lød det fra Chelsea-bossen.

Chelsea vandt kampen på et mål af Tammy Abraham i anden halvleg.

24-årige Andreas Christensen har tidligere været rygtet væk fra Chelsea, der skal skaffe penge til andre indkøb.

