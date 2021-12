Forlader United efter 15 år

Efter 15 år i Manchester United som først spiller, siden assistenttræner og senest midlertidig manager forlader Michael Carrick klubben.

Det har han besluttet efter torsdagens sejr over Arsenal, meddeler Manchester United.

- Det har ikke været en nem beslutning, men jeg føler, at det er det rigtige at gøre. Da jeg holdt op som spiller, ville jeg tage en pause, men det skete aldrig. Det føles som det rette tidspunkt at træde tilbage og sikke en måde at slutte på, siger Carrick efter torsdagens 3-2-sejr.

Carrick blev udpeget som en midlertidig løsning, efter at Manchester United i november fyrede nordmanden Ole Gunnar Solskjær som manager.

Den tidligere assistenttræner for Solskær fik tre kampe i spidsen for holdet, og Carrick kan se tilbage på en udesejr over Villarreal i Champions League, et uafgjort resultat mod Chelsea på udebane samt sejren over Arsenal.

Carrick vandt fem Premier League-titler som midtbanespiller for United, da Alex Ferguson var manager. Han indstillede karrieren i 2018.

For resten af sæsonen er tyskeren Ralf Rangnick udpeget som midlertidig manager. Han blev officielt ansat mandag i denne uge, men han måtte vente nogle dage på at få sin britiske arbejdstilladelse.

Torsdag var papirarbejdet overstået, og det betyder, at Rangnick skal styre Manchester United første gang på søndag i en hjemmebanekamp mod Crystal Palace.

