Forlænger med Liverpool

Liverpool holder godt fast på klubbens succesfulde manager, Jürgen Klopp, med en kontrakt frem til sommeren 2024.

Premier Leagues øjeblikkelige førerhold har fredag forlænget aftalen med den 52-årige tysker, der i denne sæson har ført storklubben på kurs mod det første engelske mesterskab i tre årtier.

- Da jeg kom hertil i efteråret 2015, følte jeg, at vi var perfekte for hinanden. Nu føler jeg, at det var en undervurdering.

- Det er kun, fordi jeg har en stor tro på, at samarbejdet er godt for begge parter, at jeg kan forpligte mig til 2024, siger Jürgen Klopp til klubbens hjemmeside.

Happy Friday, Reds! pic.twitter.com/7qUWOsszb6 — Liverpool FC (@LFC) December 13, 2019

Efter 15 spillerunder topper Liverpool suverænt Premier League med 46 point. Nærmeste forfølger fra Leicester har otte point færre.

Tyskeren kom til Liverpool for fire år siden. Selv om det endnu ikke er blevet til en titel i den engelske liga, så er klubben blevet en europæisk magtfaktor under tyskerens ledelse.

Jurgen Klopp:



Fastest @LFC manager to 100 top-flight wins



League win ratio of 63% - best in club's history ✅



On longest unbeaten top-flight run in club's history



Deal until 2024 pic.twitter.com/eRvQzkMcUt — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 13, 2019

De seneste to sæsoner har Liverpool været i finalen i Champions League. I sidste sæson vandt klubben Europas største klubturnering efter en finalesejr over Tottenham.

Husk, at du kan se Liverpool ved klub-VM eksklusivt på ekstrabladet.dk ved at købe adgang HER

Langer ud efter Eriksen: - Han skal tage sig sammen

Lukkede lufthavn: Liverpool-boss i flykaos

Se også: Eksklusivt: Se alle kampene her!