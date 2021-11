Forløsende triumf for Brentford

Efter fem ligakampe uden sejr hentede danskerklubben Brentford søndag en forløsende sejr i Premier League.

På hjemmebane slog holdet i en taktisk og nervøs kamp Everton med 1-0 efter et mål på straffespark af angriberen Ivan Toney.

Med sejren passerer Brentford i tabellen Everton og lægger afstand til nedrykningsstregen. Brentford er nummer 12 med 16 point, mens Everton et par pladser længere nede har 15 point.

Brentford-træner Thomas Frank havde valgt Christian Nørgaard som eneste dansker i startopstilling på en midtbane, der også talte den tidligere FC Midtjylland-profil Frank Onyeka.

På bænken sad Mathias Jensen, Mads Bech Sørensen og Mads Roerslev. Sidstnævnte kom som den eneste af de tre på banen. Han fik det sidste kvarter.

Everton mødte ligesom Brentford op til kampen med en skidt stime bag sig, og opgøret bar i lange perioder af, at holdene manglede selvtillid og flow i deres spil.

Det gav en jævn, chancefattig og intens kamp.

Afgørelsen faldt efter 20 minutter, da Brentford blev tildelt et straffespark.

Evertons offensivspiller Andros Townsend sparkede utilsigtet Onyeka i hovedet i forbindelse med et hjørnespark, og dommeren gav et straffespark, efter at han havde konsulteret VAR.

Fra pletten var Ivan Toney meget sikker. Det var angriberens 13. scoring på 13 straffespark som Brentford-spiller.

Everton fik sat et pres sammen i anden halvleg, men Brentford forsvarede sig godt og holdt udeholdet fra store, åbne chancer.

Everton har blot hentet to point i sine seneste syv kampe i Premier League.