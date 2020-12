Formsvage Spurs smider sejren til sidst

Tottenham kæmper med resultaterne i Premier League i øjeblikket.

Søndag aften lurede José Mourinhos mandskab ellers på en sejr, men til sidst gik det galt i udekampen mod Wolverhampton, da hjemmeholdet udlignede til slutresultatet 1-1.

Dermed er Tottenham nu uden sejr fire ligakampe i træk, og holdet indtager rækkens femteplads med seks point op til topholdet Liverpool.

Som sædvanlig fik Pierre-Emile Højbjerg fuld spilletid for Tottenham, og danskeren knoklede løs på midtbanen gennem hele kampen.

Han kunne se sin franske midtbanemakker Tanguy Ndombele give Tottenham en perfekt start på opgøret.

Det har været et vildt år for fodboldspilleren Pierre-Emile Højberg. Kom tættere på danskeren i videoen her.

Der var spillet under et minut, da bolden havnede for fødderne af Ndombele, og fra sin position lidt uden for feltet drejede franskmanden bolden i mål. En passiv Rui Patrício havde formentlig et dårligt udsyn i Wolverhampton-målet, for målmanden hoppede alt for sent efter skuddet.

Det ene mål så længe ud til at være nok til en sejr i en ikke specielt sindsoprivende kamp, men det var det ikke.

Med lidt under fem minutter tilbage af den ordinære tid kom udligningen, da Romain Saïss kom først på bolden efter et hjørnespark og headede den i mål.

På tribunen kunne Wolverhampton-spilleren Raúl Jiménez juble over udligningen. Den mexicanske angriber overværede sin første kamp, efter at han i slutningen af november pådrog sig et kraniebrud.

Wolverhampton var tæt på at snuppe alle tre point i tillægstiden, men Tottenham slap med skrækken.

