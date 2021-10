Premier League Opdateret: ... 3. okt. 2021 kl. 16:54

Opdateret: 3. okt. 2021 kl. 17:33

Forrygende Højbjerg-kasse i vigtig Spurs-sejr

Pierre-Emile Højbjerg scorede et meget vigtigt mål for Tottenham, der efter tre nederlag kom på sejrskurs igen - vild afslutning for Brentford