Forstår det ikke: - Helt skørt

Drømmedebut: 8-0!

Liverpool udbyggede lørdag forspringet til Manchester City i toppen af den engelske Premier League til 25 point.

Det skete, da manager Jürgen Klopps mandskab slog bundholdet Norwich med 1-0 på en scoring af Sadio Mané med et kvarter tilbage af kampen.

- Forspringet er helt skørt. Jeg forstår det faktisk ikke - jeg er ikke klog nok.

- Jeg har ikke prøvet sådan noget førhen. Det er fremragende, og det er så svært at gøre, siger Jürgen Klopp til Sky Sports.

Tyskeren har en fortid som cheftræner i Borussia Dortmund og Mainz i hjemladet.

I 26 kampe i denne sæson har Liverpool vundet 25 gange og spillet en enkelt kamp uafgjort. Det var mod Manchester United tilbage i oktober.

Selv om Norwich i lørdagens opgør holdt stand frem til det sidste kvarter og havde chancen for at bringe sig foran, så fornemmede Klopp, at kampen ville tippe til Liverpools fordel.

- Jeg kunne se på spillernes ansigter, at de ikke var nervøse. De nød det, og hvis et af holdene skulle score, så ville det være os, siger Liverpool-manageren.

Med sejren over Norwich er Liverpool oppe på 17 sejre i træk i den engelske liga, hvor det efterhånden blot er et spørgsmål om tid, før klubbens første mesterskab i 30 år er en realitet.

Medregner man sidste sæson så har Liverpool vundet 34 af de 35 seneste ligakampe. Det betyder, at Klopps mandskab har hentet 103 point ud af 105 mulige point.

