Forstår ingenting: Min lille datter kunne se det

Dommer Paul Tierney fik en central rolle i kampen mellem Manchester City og Everton, da han ikke dømte et straffespark til Everton

Manchester City fik 82 minutter inde i opgøret mod Everton scoret til 1-0 med mål fra Phil Foden.

Blot tre minutter senere kunne Everton dog have fået mulighed for at udligne, da VAR skulle se en situation igennem, hvor der var tvivl om, hvorvidt Manchester Citys Rodri havde hånd på bolden i straffesparksfeltet.

Fans var chokerede, da dommen kom, og der ikke var straffe til 'The Toffees.'

På det sociale medie Twitter var folk også forvirrede og rasende over dommerkendelsen. Blandt de mange frustrationer var den tidligere Manchester United-spiller Gary Neville.

Evertons manager Frank Lampard forstod efter kampen heller ikke meget af dommerens vurdering.

- VAR har to minutter til at gennemse det, siger Lampard. Jeg har en treårig datter derhjemme, som kunne fortælle dig, at der var straffe, lød det fra Lampard.

- Jeg var rolig, jeg råbte og skreg ikke af dommeren. Jeg ønskede at vide, om der var offside forinden, men har fået fortalt, at det var der ikke, uddybede han.

Frank Lampard mente også, at der var straffespark til Everton. Foto: Peter Powell/Ritzau Scanpix

Everton kunne godt have brugt det ene point for at øge afstanden til nedrykningsstregen, som de i øjeblikket kun ligger ét point fra.

Manchester City udbygger til gengæld føringen i Premier League og har nu seks point ned til Liverpool, der dog har en kamp i hånden.

City tager imod rivalerne fra den anden side af Manchester i næste spillerunde, mens Everton skal en tur til Tottenham Hotspur Stadium.