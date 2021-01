Fortryder forbudt julefoto: - Undskyld!

Raser over julefoto: - Ekstremt skuffede

De engelske fodboldfans fik juleteen galt i halsen, da de så et billede på de sociale medier med de tre Tottenham-spillere Erik Lamela,Sergio Reguilon og Giovani Lo Celso til en fest i julen.

Se billedet her



Lamela var helt ude af truppen, da Tottenham lørdag slog Leeds med 3-0. Og den kamppause har han tilsyneladende brugt på at reflektere over sine handlinger.

På Twitter skriver den argentinske offensivspiller.

- Jeg vil gerne sige undskyld for den beslutning, som jeg tog i julen. Jeg fortryder den dybt. Efter at have reflekteret over tingene forstår jeg nu, hvor stor betydning mine handlinger kan få for andre.

- Jeg er virkelig glad for alle dem, der arbejder så hårdt for at hjælpe os, og jeg er virkelig flov over, at jeg har skuffet folk.

Også Tottenhams træner José Mourinho har været ude at kommentere på det billede, der er dukket op på de sociale medier.

- Det er vi naturligvis ikke glade for. Det var en meget negativ overraskelse.

Tottenham har også selv været ude at undskylde for de tre spilleres opførsel. I en officiel udmelding skriver de, at de er 'ekstremt skuffede'.