- Fortryder jeg? Ja

Manchester Citys bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak, fortryder klubbens involvering i den fejlslagne Super League.

Det siger han onsdag til klubbens hjemmeside, i et interview hvor han opsummerer den forgangne sæson.

City var en af 12 europæiske storklubber, der i april sagde ja til at deltage i den planlagte udbryderliga.

Men massiv kritik fra fans, fodboldmyndigheder og den britiske regering fik klubben til at trække sig fra turneringen, 48 timer efter at den var blevet annonceret.

Siden har Premier League, som City vandt i år, indført flere tiltag for at forhindre klubber i at bryde med den engelske liga i fremtiden. Blandt andet at alle klubejere skal skrive under på at forpligte sig til Premier League.

Men selv om Khaldoon Al Mubarak fortryder involveringen i Super League, så siger han, at Manchester City altid vil gøre alt for at forbedre sig inden for reglernes grænser.

- Vi vil fortsætte med at skubbe grænserne i alt, hvad vi gør. Vi ønsker at være den bedste klub i verden, og for at blive det må vi være innovative.

- Når man er innovativ, begår man nogle gange fejl. Vi har begået fejl i fortiden, og vi kommer til at begå fejl i fremtiden, men vi vil gøre mere rigtigt end forkert, siger Al Mubarak.

Manchester Citys bestyrelsesformand, Khaldoon Al Mubarak, mener, at klubben er nødt til at skubbe grænser for at udvikle sig, hvilket Super League-planerne var et forsøg på. (Arkivfoto) Foto: Glyn Kirk/Ritzau Scanpix

Han tilføjer, at han tror, at Manchester City bliver en stærkere klub på grund af oplevelserne med den massive modstand mod det kontroversielle projekt.

- Fortryder jeg det? Ja. Det var en stor læringsproces.

- Beslutningen blev truffet på baggrund af synspunkter, der var forkerte. Det her vil forbedre og styrke vores position som klub.

- Vi glemte at tage hensyn til, hvordan fansene følte omkring det, og det vil vi lære af. Jeg tager det fulde ansvar for beslutningen. Det var en fejl, siger Al Mubarak.

Trods kontroversen om Super League-deltagelsen kan Manchester City se tilbage på en flot sæson, hvor det både blev til et engelsk mesterskab, en titel i Liga Cuppen - også kendt som Carabao Cup - og deltagelse i Champions League-finalen.

