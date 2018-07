Foto af stjernemålmand chokerer: - Det er jo Schwarzenegger!

Der er kommet pres på Petr Cech i løbet af sommeren, idet Arsenal har hentet den talentfulde tysker Bernd Leno ind til målmandsposten.

Men Petr Cech har angiveligt svaret igen med bænkpres.

Da Arsenal-stjernerne mødte op til træning efter sommerpausen, var det i hvert fald en helt ny udgave af den tjekkiske stjernekeeper, der mødte op.

En ganske pumpet udgave, der får manges tanker ledt hen på Arnold Schwarzenegger eller Hulk (altså den grønne af slagsen, red.).

Petr Schwarzenegger

What you doing when you retire @PetrCech Worlds strongest man pic.twitter.com/kY1slyRLuN — Steve (@goonersteve12) 18. juli 2018

Petr Cech with Wenger vs training with Unai Emery for a few weeks pic.twitter.com/pLKXVE6nxD — M1Ö (@MesutOzilClass) 18. juli 2018

Arsenal beat Crawley Town 9-0 in a behind-closed-doors preseason friendly today. Two key takeaways are that Aaron Ramsey has a new look, while Petr Cech hasn't left the gym all summer. pic.twitter.com/e1KutBGsk3 — Messi Minutes (@MessiMinutes) 18. juli 2018

Petr looks like Hulk! — MrGribbles (@MrGribbles27) 18. juli 2018

Petr Cechs navn er blevet nævnt hyppigt som en del af dette transfervindues keeperkabale, og den 36-årige tjekke er blandt favoritterne til at overtage handskerne i sin tidligere klub Chelsea, hvis Thibaut Courtois som venter rykker teltpælene op og flytter til Madrid.

Cechs agent, Viktor Kolar, slår dog fast over for ESPN, at målmanden har fuld fokus på at blive i Arsenal og slås for pladsen i kassen.

- Der er altid travlt om Petr, når transfervinduet er åbent, men han fokuserer maksimalt på den nye sæson i Arsenal, og der er ikke nogen specifikke bud på bordet, siger Viktor Kolar.

Arsenals ny cheftræner, Unai Emery, har udtalt, at keeperkampen i Arsenal er helt åben, og han har ikke låst sig fast på, hvem der bliver førstevalget for The Gunners.

Hvor om alting er, så kan Petr Cech ikke bebrejdes for at have ligget på den lade side denne sommer...

