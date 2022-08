Fra himmel til helvede: Brentford i knæ

Højt at flyve, dybt at falde.

Efter en euforisk 4-0 sejr over Manchester United i sidste spillerunde led Brentford et bittert nederlag til Fulham efter en sen scoring af frontangriberen Aleksandar Mitrović.

Faktisk skulle der blot gå 43 sekunder, før Brentford måtte bøje nakken i lørdagens opgør.

Et vaskeægte klumpe-dumpe mål sikrede nemlig Fulham føringen, før det første minut var spillet.

Og selvom scoringen var hurtig, er den et godt stykke fra Premier League-rekorden, der lyder på kun 7,69 sekunder, sat ind af Shane Long i 2019.

Bolden sejler hen over hovedet på Brentford-keeper David Raya efter bare 43 sekunder. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Fulham var i total kontrol, og der skulle gå næsten 27 minutter, før Brentford blev noteret for holdets første afslutning.

På det tidspunkt havde Fulham bragt sig foran med 2-0 og havde ti afslutninger.

Danskerne kickstartede comeback

Men så slog danskerne til!

På et hjørnespark fornemt serveret af Mathias Jensens højreskøjte flugtede Christian Nørgaard bolden i kassen kort før pausen.

Se Nørgaards flotte scoring i videoen over artiklen.

Christian Nørgaard flugtede sin første sæsonscoring i kassen mod Fulham. Foto: Toby Melville/Ritzau Scanpix

Danskerscoringen gav tilsyneladende Thomas Franks tropper fornyet energi, og i anden halvleg lignede de langt mere det hårdtkæmpende mandskab, der som oprykker i sidste sæson imponerede alt og alle med en samlet 13.-plads i Premier League.

VAR annullerede et offside-mål af skarpskytten Ivan Toney, men 20 minutter før tid slog selv samme Toney til igen med sin anden sæsonscoring, 2-2.

Klassisk serbisk

Det lignede et, kampens start taget i betragtning, acceptabelt uafgjort resultat for Thomas Frank og co.

Men en vis serber ville det anderledes.

Den 1,89 meter høje bomstærke 9'er Aleksandar Mitrović steg til vejrs i det 90. minut og headede Fulham på sejrskurs.

Selv samme Mitrović stod også for klubbens to scoringer i 2-2 kampen mod Liverpool for to uger siden.

Nummer 9 stiger til vejrs og afgør kampen. Foto: Carl Recine/Ritzau Scanpix

Christian Nørgaard, Mathias Jensen og resten af Brentford-holdet led sæsonens første nederlag - og røg dermed durk fra himmel til helvede oven på den historiske 4-0 sejr over United for en uge siden.

Problemer for Damsgaard

Tidligere på måneden sluttede Mikkel Damsgaard sig til danskerkolonien i Brentford.

I sidste weekend var han bænket mod Manchester United - et logisk træk af Thomas Frank. Den 22-årige dansker skal vænne sig til de nye omgivelser og holdkammerater i London-klubben.

Men denne lørdag var Damsgaard end ikke at finde i truppen.

- Jeg er klar over, at Damsgaard er en spiller med ambitioner om at spille, men han er den type spiller, som vi skal sikre os kommer til at være god i det lange løb, sagde Thomas Frank før lørdagens kamp.

- Ikke fordi, han ikke kan præstere på den korte bane, men fordi han skal køres korrekt ind på holdet.

Mikkel Damsgaard skal helst ikke sidde ude for længe, hvis drømmen om en landsholdsudtagelse til VM skal blive til virkelighed. Foto: Brentford FC

Med tanke på det kommende VM i Qatar til november må Damsgaard håbe på snart at komme i spil.

Den danske landstræner Kasper Hjulmand har ofte understreget, at han kommer til at prioritere udtagelse til de spillere, der får spilletid i deres respektive klubber.

Og hvis Damsgaard fortsat er bænkevarmer - eller endda holdes helt uden for truppen - i flere uger endnu, ser det svært ud for Damsinho at ramme den nødvendige kampform før VM.

Måske dagens nederlag til Fulham kan få Thomas Frank til at ville benytte Damsgaard hurtigere end hidtil planlagt.

