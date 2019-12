Fræk United-legende: Fantastisk, hvis Liverpool dummer sig

Den tidligere Manchester United-profil Gary Neville havde i løbet af sin aktive aktive af åbenlyse årsager en stor rivalisering med Liverpool og Manchester City.

Nu kæmper Nevilles to gamle rivaler så om Premier League-titlen, og noget tyder på, at Neville nærer mindst sympati for Liverpool.

I et nyt interview fortæller den nuværende ekspert-kommentator hos engelske Sky, at han bestemt ikke har noget imod, hvis Liverpool sætter sin nuværende favoritværdighed over styr.

- Hvis de formøbler det nu, vil det være et af de bedste år, jeg har haft hos Sky!

- Helt ærligt, det vil være den mest fantastiske oplevelse at se det udfolde sig, hvis de har et forspring på 12 point og at se det forsvinde foran øjnene på mig, siger Gary Neville til TalkSport.

Gary Neville i selskab med Kelly Dalglish på St. Mary's i Southampton i oktober. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

Forspringet mellem Liverpool på Premier Leagues førsteplads og Manchester City på andenpladsen er i skrivende stund på otte point, men Liverpool har en kamp i hånden mod Everton onsdag aften. The Toffees har ikke vundet på Anfield i 20 år.

- Jeg håber faktisk, at de har et forspring på 12 point til marts, og at de falder sammen sent i sæsonen. Men jeg må sige, at de har vist stabilitet i to år nu, de har spillet titel-vindende fodbold i to år, og de har samlet point, der i alle andre sæsoner ville være nok til en titel.

- Og Manchester City er langt fra der, hvor de burde være, siger Gary Neville.

Gary Neville spillede hele sin aktive seniorkarriere fra 1994 til 2011 for Manchester United.

Kampen mod Everton er den første af 11 kampe, Liverpool skal spille på en måned. Programmet ser således ud:

4. dec.: Everton hjemme (PL)

7. dec.: Bournemouth ude (PL)

10. dec.: Red Bull Salzburg ude (CL)

14. dec.: Watford hjemme (PL)

17. dec.: Aston Villa ude (Liga Cup)

18. dec.: Semifinale ved klub-VM i Doha

21. dec.: Finale eller bronzekamp ved klub-VM i Doha

26. dec.: Leicester ude (PL)

29. dec.: Wolverhampton hjemme (PL)

2. jan.: Sheffield U hjemme (PL)

4. jan.: Everton hjemme (FA Cup)

