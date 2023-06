Frækt Frank-forsøg: Har spurgt på dansk landsholdsspiller

The Athletic-journalisten Jay Harris melder, at Brentford har adspurgt Crystal Palace om Joachim Andersen

En dansker mere i Brentford?

Det lyder ikke helt usandsynligt, og Thomas Frank har forhørt sig muligheden for at tilknytte endnu en med det danske rødbedepas til Brentford.

For ifølge The Athletic-journalisten Jay Harris, der følger Brentford tæt, har Frank og co. adspurgt Crystal Palace om Joachim Andersen.

Brentford ville give 20 millioner pund svarende til i omegnen af 173 millioner kroner, men fik at vide af Palace, at han ikke var tilgængelig.

Joachim Andersen kæmpede lidt med fysikken før Danmarks kamp i Slovenien. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Og skulle han være det, ville et salg af den danske landsholdsspiller blive langt dyrere.

Journalisten skriver videre, at Thomas Frank ønsker at få en forsvarsspiller mere ind i sin fold, mens de også kigger videre efter en ny målmand, efter det forventes, at David Raya forlader klubben.

Wolverhamptons Nathan Collins nævnes også som et muligt indkøb til forsvaret, der menes at koste 25 millioner pund.