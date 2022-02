Frank afslører: Sådan overtalte han Eriksen

Brentford præsenterede mandag Christian Eriksen, og London-klubbens aftale med den danske stjerne er allerede blevet udpeget som vinterens bedste transfer i Premier League.

Og i et interview med den engelske avis The Times har Thomas Frank nu udtalt sig lidt om Brentfords dialog med Christian Eriksen.

- Jeg ringede til ham i midten af december. 'Hvad så, Christian? Har du lyst til at komme til Brentford' spurgte jeg, lyder det således fra Thomas Frank i interviewet.

Eriksens navn blev vendt internt i Brentford, hvorefter Thomas Frank altså ringede til spilleren, som han tidligere har trænet på U17-landsholdet.

- Vi havde en god snak om tingene. Han lød interesseret. Han kunne se projektet for sig, og en måde at komme tilbage og spille fodbold i en god klub, i et godt miljø, med en træner, han kender. Og forhåbentligt kan vi hjælpe ham med at komme tilbage til det højeste niveau, lyder det således fra Thomas Frank.

Christian Eriksen kan smile over at skulle spille Premier League igen. Foto: Lars Poulsen

- Jeg forklarede ham om klubben, vores kultur, spillestil, mine idéer om ham og om gode steder at bo, Eames eller Barnes eller Notting Hill eller Richmond.

Christian Eriksens retur til grønsværen har vakt en vis bekymring, men i interviewet med The Times understreger Thomas Frank, at den danske stjerne er blevet fuldstændigt gennemtestet.

