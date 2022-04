Frank: Derfor overvejer Christian at blive

En række faktorer gør, at Christian Eriksen overvejer at blive i Brentford, selvom han både sportsligt og økonomisk kan få bedre forhold andre steder

Det er et af de spørgsmål, der bliver ved med at forstyrre danske fodboldfans i dette forår:

Hvad skal Christian Eriksen efter sommerpausen?

Alting ser ud til at klikke i Brentford lige nu for den danske stjerne, men nyrige Newcastle skulle stå klar med en guldrandet kontrakt, og lysten til at spille i Champions League må få det til at gibbe ude i de forreste led på fingrene på fynboen, der som bekendt tegnede en halvårlig kontrakt med danskerklubben i vinter.

Og meget godt kan siges om Brentford, men Champions League når de ikke denne sæson.

Er slet ikke i tvivl

Manager Thomas Frank smiler. Han kan simpelthen bare ikke lade være, når han bliver spurgt ind til Eriksen. Han har sagt det mange gange allerede og gentager det fredag, da han taler med Ekstra Bladet og en række andre medier før den voldsomt spændende kamp mod Watford lørdag.

- Han er virkelig glad for at være her, og jeg håber da, at vi kan få en aftale med ham. Jeg er slet ikke i tvivl om, at han overvejer det kraftigt, siger Frank om landsmanden.

Han er om nogen klar over, at Brentford selvsagt ikke kan tilbyde, hvad andre, større aktører i både England og på kontinentet kan tilbyde. Men gylden mammon behøver ikke altid betyde alt.

- Vi kan sætte kryds i nogle af boksene: Vi spiller Premier League – forhåbentlig også næste sæson. Vi ligger i London, han har en god relation til manageren – mig – og så kan det også spille ind, at han er en del af en dansker-koloni i klubben.

- Det vigtigste er dog, at han vælger det rigtige, og det skal han nok gøre, siger Frank.

Vælger stort set altid det rigtige

Foreløbig er det blevet til fem kampe i den rød- og hvidstribede trøje. I de fire kampe, Eriksen er begyndt på banen, har Brentford vundet.

Thomas Frank smiler igen. Han er klar over, at der er trådt en stjerne ind på holdet, men han vælger at tro, at Brentford nok også havde vundet nogle af kampene, hvis Eriksen ikke var dukket op.

- Han er vigtig og gør det godt, men vi begyndte også sæsonen godt uden ham. Men han har da en kæmpe betydning – både på og udenfor banen. Han vælger stort set altid det rigtige: Indlæg, afleveringer, bolde i dybden. Og så er han en dygtig presspiller, der arbejder hårdt og dækker store områder, siger Frank.

Det smager af mere Premier League

Der har indtil videre været meget at smile af for Thomas Frank og Christian Eriksen. Her ses de sammen efter sejren over Burnley 12. marts. Foto: David Klein/Reuters/Ritzau Scanpix

En sejr i lørdagens kamp mod Watford kan vise sig at være det, der gør, at Brentford sikrer sig sæson nummer to i Premier League.

12 point ned til Burnley under stregen havde selv de mest hårdnakkede Brentford-fans nok solgt den for inden sæsonstart.

Men selvom bysbørnene i lørdagens kamp er hele 14 point efter Thomas Frank og co., er den danske manager klar over, at det bliver en hård kamp at komme igennem.

- Det bliver voldsomt svært. Det ved vi. Forskellen mellem de syv-otte nederste er så lille, siger han og fremviser to fingre med så godt som ingen afstand imellem sig.

'Det kan blive nogle voldsomme kampe'

- Det handler om momentum på dagen, siger han og remser op, at Brentford derpå har Tottenham og Manchester United, inden der igen går brutalt nedrykningsslag i den mod Southampton, Everton og Leeds, der alle tre ligger og balancerer på afgrundens rand.

- Det kan altså også blive nogle voldsomme kampe, siger Thomas Frank.

Han gentager, at det handler om at fokusere på én kamp ad gangen.

- Vi har ikke talt overlevelse endnu. Men det ser godt ud. Der er ingen tvivl om, at det betyder noget, at alle nøglespillere er skadesfri. Relationerne mellem spillerne er afgørende, og vi har spillet med stort set samme hold de sidste fem kampe (hvor det er blevet til fire sejre og et nederlag, red.).

- Havde vi haft en sæson uden skader, havde vi også været out of sight nu, siger han med henvisning til nedrykningsspøgelset.

Sådan slutter Brentford af:

Watford ude (16. april)

Tottenham hjemme (23. april)

Manchester United ude (2. maj)

Southampton hjemme (7. maj)

Everton ude (15. maj)

Leeds hjemme (22. maj)