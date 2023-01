Frank: - Det er sindssygt

Bierne stikker. Og det gør de på alle, der kommer i nærheden eller truer dem.

Bien er symbolet i Brentfords logo og alle, der har været i nærheden af Thomas Franks tropper, er hurtigt blevet klar over, at de bider fra sig og er svære at have med at gøre.

Siden de rykkede op i Premier League sidste sommer, kan Thomas Frank fremvise en imponerende statistik i løbet af blot halvandet år.

Når man ser på den normale top-6 i Premier League med Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham, så er det faktisk kun sidstnævnte, som Brentford endnu ikke har formået at besejre i løbet af halvandet år i Premier League.

De var tæt på i sidste uge, hvor de førte 2-0, men måtte nøjes med 2-2. I sidste sæson spillede de også 0-0 mod Tottenham i et af opgørene.

I den første kamp i Premier League i sidste sæson blev Arsenal besejret 2-0 på hjemmebane, siden vandt de 4-1 over Chelsea på Stamford Bridge i april.

Thomas Frank har forlænget sin kontrakt til sommeren 2027, men så længe får klubben ikke lov at beholde cheftræneren. Foto: Lars Poulsen.

I denne sæson er de store resultater fulgt med.

- At vinde over Manchester United og Liverpool på hjemmebane samt besejre Manchester City på udebane, det er sindssygt.

- Jeg vil ikke sige det er overraskende. Det er godt, at resultaterne bakker vores præstationer op. For de resultater er et udtryk for, at vi gør noget rigtig, rigtig godt. Det er lidt utroligt, siger Thomas Frank.

Brentford vandt 2-1 på Etihad over mestrene fra Manchester City. I starten af sæsonen besejrede de Manchester United med 4-0 og senest fik Liverpool ørerne i Brentford-maskinen med 1-3 nederlaget.