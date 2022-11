Frank efter sensation: - Største resultat i klubbens historie

Haaland, Haaland og atter... Ivan Toney!

Lørdag vandt Brentford-bomberen angriberduellen over Citys ditto og sikrede Thomas Frank og co. tre point efter en scoring hele otte minutter inde i overtiden.

Og så endda på Etihad Stadium. Sikke et resultat for Thomas Franks tropper!

- Det er mindblowing. Det er en fantastisk følelse, lød det fra Frank, da TV3 Sport interviewede den danske stjernemanager efter sejren.

Tak for kampen Erling! Min angriber var vist bedre i dag. Foto: Craig Brough/Ritzau Scanpix

- Det er måske det enkeltstående største resultat i klubbens historie, vi har lavet i dag. Ikke det vigtigste, for der var playoff-finalen jo nok endnu vigtigere.

Svar på tiltale

Som i så mange andre Brentford-kampe løb holdets ubestridte stjerne, 9'eren Ivan Toney, med opmærksomheden.

For nyligt blev han vraget til Englands VM-trup af landstræner Gareth Southgate. Mod giganterne City gav Toney svar på tiltale.

- Ivan er en fantastisk karakter. Han har en vanvittig mentalitet, og den måde, han rejser sig på, er jo den perfekte respons, siger Thomas Frank om sit offensive stjernefrø.

Ivan Toney vil ikke høre på de kritikere, der mener, at han ikke er god nok til landsholdet. Foto: Dave Thompson/Ritzau Scanpix

Dynamic duo, Frank og Toney! Foto: Jason Cairnduff/Ritzau Scanpix

- Jeg tror, at Ivan vel kunne have scoret fem mål i dag. Han scorer kun to! Så jeg er faktisk dybt skuffet over hans præstation, griner Frank og hentyder til, at Brentford i store dele af opgøret skabte flere åbne målchancer end de forsvarende engelske mestre.

Danske landsholdsspillere

Christian Nørgaard spillede sine første Premier League-minutter siden august.

Den danske midtbanespiller har selv været urolig for ikke at blive klar forud for VM, der starter 20. november.

Landstræner Kasper Hjulmand mangler at udtage fem spillere til truppen, og Nørgaard er én af favoritterne.

- Han er klar. Så er det bare op til Kasper at udtage ham, sagde Thomas Frank om Nørgaards tilstand efter lørdagens sejr.

En anden Brentford-dansker, Mikkel Damsgaard, er til gengæld allerede udtaget til slutrunden.

Lørdag var han dog ikke at finde i Brentford-truppen. Thomas Frank forklarede det med en mindre skade i baglåret, og at de ikke ville tage chancer.

Damsgaard forventes stadig at tilslutte sig den danske VM-trup i Qatar.

