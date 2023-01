Frank har afvist tilbud

Thomas Frank forlængede juleaften sin kontrakt med Brentford frem til 2027. Det var den anden forlængelse i 2022.

Men det er langtfra sikkert, at den danske succestræner er i klubben så lang tid.

Man skal gå med lukkede øjne, hvis man ikke har set, hvor stærkt danskeren har leveret fra trænerbænken i Brentford.

- Jeg har fået tilbud, som jeg har afvist, siger Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

- Der har været interesse og konkrete tilbud, som jeg har afvist.

- De muligheder, der har været, er ikke job, som jeg synes har været spændende i forhold til mit nuværende job i Brentford, siger Thomas Frank, der ikke vil afsløre, hvor tilbuddene er kommet fra.

- Det er svært at vide, hvad morgendagen bringer i den her branche, som jeg har været en del af i mange år.

- Jeg forlængede min kontrakt, fordi jeg er utrolig glad for at være i Brentford. Det er en fantastisk klub, og vi vil i den samme retning.

Annonce:

- Når det er sagt, så er det jo sjældent man ser nogle trænere går kontrakten ud. Enten bliver de fyret eller skifter til et andet job.

- Hvis jeg skal skifte klub, skal min mavefornemmelse være den rigtige, siger Thomas Frank. Foto: Lars Poulsen.

- Så på et tidspunkt skal jeg måske prøve noget andet. Men det handler udelukkende om, at min mavefornemmelse skal være rigtig.

- Men jeg tror også, hvis det tilbud en dag dukker op, så kan jeg straks mærke det, siger Thomas Frank.

Han har haft enorm succes i denne sæson, hvor Brentford i de seneste fire kampe har fået ti point. Holdet har besejret Manchester City, West Ham og Liverpool, mens de har spillet uafgjort mod Tottenham.

- Når jeg har valgt at forlænge i Brentford, er det fordi jeg virkelig trives her, har store ambitioner og er meget fokuseret på den opgave, vi har.

- Jeg er utrolig glad for at være i Brentford, men det er sjældent en træner fuldfører sin kontrakt, siger Thomas Frank, der har en aftale frem til 2027. Foto: Lars Poulsen.

Annonce:

- Vi er også som familie utrolig glade for at bo i London, siger Thomas Frank, der erkender, at det bliver vanskeligt for Brentford at komme højere end den nuværende niendeplads i Premier League.

- Under normale omstændigheder har vi top-7 i Premier League, hvor Newcastle må regnes blandt de hold, og så er der de 13 resterende hold. Her er forskellen så lille på alle os andre.

- Vi stræber efter det bedste, tror vi kan vinde alle kampe og har opbygget en vinderkultur, vi har. Vi er en klub med fantastiske karakterer på alle positioner i klubben. Men er vi ikke 100 procent fokuserede, så vil vi se det på resultaterne, fordi forskellen er så lille, siger Thomas Frank, der kan se frem til opgøret mod Bournemouth i weekenden.