Frank kan tredoble lønnen

Thomas Frank gjorde det, som de færreste havde troet og forventet - han førte Brentford i Premier League.

Nu tyder meget på, at belønningen venter forude.

En ny, forbedret kontrakt med en markant lønforhøjelse vil være en naturlig udgang på Brentford-eventyret.

Flere engelske pressekilder, som Ekstra Bladet har talt med, er overbeviste om, at Brentford kommer til at belønne den 47-årige dansker med en større løncheck.

Historien er nemlig den, at Thomas Frank kom fra en lille kontrakt som assistent, siden blev han i oktober 2018 forfremmet og i januar 2020 forlængede han sin aftale frem til sommeren 2023.

Det er en aftale, der ifølge engelske pressekilder, i dag har en værdi i niveauet fem mio. kr. årligt.

Og det er alt for lidt i forhold til, hvad en manager tjener i Premier League.

Lørdag var en stor dag for Thomas Frank, der rykkede op med Brentford. Nu venter de store udfordringer i Premier League. Foto. Matthew Childs/Ritzau Scanpix.

Men nu ligger det i kortene, at den aftale skal tredobles, hvis Thomas Frank skal tjene det samme som konkurrenterne i Premier League.

Vurderingen fra England er, at Thomas Frank vil få en aftale til en værdi i niveauet 15-20 mio. kr. med en indbygget bonus på 7-8 mio. kr., hvis det lykkes for ham at overleve i Premier League med Brentford.

Til sammenligning får de dårligst betalte manageres i Premier League en løn i niveauet 15-17 mio. kr. plus indbyggede bonusser for overlevelse og europæisk kvalifikation.

Thomas Frank tager nu på ferie med sin familie til Edinburgh i Skotland, siden venter tre ugers afslapning i Danmark, inden han i begyndelsen af juli begynder forberedelserne til den nye sæson i Premier League.