Frank klar med lang kontrakt

Mathias Jensens kontrakt står officielt til udløb til sommer i Brentford.

Men Brentford har en klausul i aftalen, der betyder, at klubben kan forlænge den. Og det kommer helt sikkert til at ske, så han har udløb i sommeren 2024.

Men det er ikke godt nok for cheftræner Thomas Frank.

Mathias Jensen bliver tilbudt en lang kontrakt i Brentford. Thomas Frank forventer at det falder på plads. Foto: Andrew Couldridge/Ritzau Scanpix

Han vil sikre den 27-årige midtbanespiller langt ud i fremtiden med en større aftale.

- Vi er i dialog med Mathias og vil gerne forlænge hans aftale yderligere, siger Thomas Frank, der begrunder, hvorfor Brentford er klar til at holde på midtbanespilleren i flere år ud i fremtiden.

- Jeg er utrolig glad for Mathias. Han har udviklet sig til en nøglespiller for os, pointerer Thomas Frank, der forventer, at forhandlingerne med Mathias Jensens lejr falder positivt ud meget snart.

Mathias Jensen var fremtrædende i sidste sæson, men har i denne sæson løftet sit spil og taget et langt større ansvar på Brentfords midtbane, hvor han styrer og dirigerer spillet fra sin centrale position.

Mathias Jensen har fået en stor rolle på Brentfords mandskab. Foto: Chris Radburn/Ritzau Scanpix

Brentford står også klar med pen og papir for at lave en ny aftale med Mads Bech Sørensen, der i efteråret var på et mislykket lejeophold i franske Nice.

Hans aftale udløber til sommer, og Brentford vil gerne beholde forsvarsspilleren.

- Vi har tilbudt Mads at forlænge kontrakten. Nu må vi se, hvor det hele lander, siger Thomas Frank.

Mads Bech Sørensen er retur i Brentford og træner med i klubben efter et skuffende halvår i Nice, hvor han slet ikke fik spilletid.

- Mads må selv forklare, hvorfor det gik, som det gjorde. Men det er selvfølgelig ærgerligt, at han ikke fik nogle minutter på banen, pointerer Thomas Frank.