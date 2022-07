Frank køber vildt ind

Brentford slår transferrekord med indkøbet af 21-årige Keane Lewis Potter til 140 mio. kr. - det betyder, at Kasper Dolberg er ude af billedet hos danskerklubben

Thomas Frank har den store pengepung fremme for tiden.

Lørdag satte han transferrekord ved købet af den skotske landsholdsspiller Aaron Hickey, der blev hentet for 14 mio. pund - 120 mio. kr. - i Bologna.

Og nu er den danske cheftræner parat til at slå rekorden igen.

Brentford er således meget tæt på at sikre sig 21-årige Keane Lewis Potter fra Hull i en handel, der menes at koste 16 mio. pund - 140 mio. kr.

Og det vil være en rekordhandel for den lille London-klub.

Potter var netop nu i Tyrkiet på træningslejr med sin klub, men han har rejst hjem til England for at gennemføre det obligatoriske lægetjek, inden kontrakten kan underskrives.

Angriberen, der scorede 12 mål for Hull i sidste sæson, skal dog ikke forvente en startplads hos Brentford.

Artiklen fortsætter under billedet...

Ivan Toney (til højre) er førstevalget som angriber i Brentford. Keane Lewis Potter, der bliver Brentfords dyreste indkøb nogensinde, må nok indstille sig på en rolle som reserve. Foto: Paul Terry/Ritzau Scanpix.

Thomas Frank satser på Ivan Toney, der scorede 12 træffere i debutsæsonen, som sit førstevalg.

Med en forestående aftale med Keane Lewis Potter tyder alt på, at Brentford trækker følehornene til sig i forhold til Kasper Dolberg.

Brentford er en af de Premier League-klubber, der har vist interesse for den 24-årige dansker. Men det ser ud til blot at blive ved interessen.

Meldingerne lige nu er, at Kasper Dolberg bliver tilbudt vidt og bredt i fodboldlandskabet i bestræbelserne på at finde ham en ny klub i stedet for Nice, hvor han har tilbragt de tre sidste sæsoner.

Tidligere på sommeren skiftede Dolberg agent fra SEG til fordel for det firma, som nu afdøde Mino Raiola har grundlagt.

Thomas Frank og Brentford-truppen rejser tirsdag på træningslejr i Tyskland, hvor mandskabet skal opholde sig i den kommende uge. Her er det håbet, at nyindkøbte Keane Lewis Potter kan støde til, når aftalen er underskrevet.

Brentford starter sæsonen 7. august med en udekamp mod Leicester, siden venter en hjemmekamp mod Manchester United.

Brentford-træner Thomas Frank om klubbens mirakel, faciliteter og den svære 2'er

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Landshold i store problemer: 19 med maveonde

Afviser frygt: Men prikker til andre nationer

Antwerp-stjerne i benhårdt angreb på Brian Priske

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fredag blev 86-årige Sepp Blatter frifundet for en mistænkelig pengeoverførsel til Michel Platini. Hør mere om sagen i Ekstra Bladets podcast 'Blodbold' herunder eller i din podcast-app.