Frank Lampard er ny cheftræner i Everton

Så er den nye sherif i Everton fundet.

Frank Lampard er præsenteret som cheftræner i Premier League-klubben.

Det oplyser Everton på Twitter.

Klubben fra Liverpool og Lampard har underskrevet en kontrakt frem til juni 2024.

- Det er en kæmpe ære for mig at repræsentere og lede en klub med en historie og størrelse som Everton. Jeg er meget sulten efter at komme i gang, siger den nye boss.

Den 43-årige cheftræner har været højt på ønskelisten på Goodison Park, efter spanske Rafael Benítez blev smidt på porten for knap to uger siden.

Det skete som følge af længere tid med langt fra godkendte resultater, og Lampard skal få kriseramte Everton tilbage på rette kurs.

Merseyside-klubben ligger og roder rundt på en skuffende 16. plads i Premier League, og den tidligere Chelsea-cheftræner skal forsøge at få smilene tilbage på Goodison.

Lampard har været arbejdsløs siden 25. januar 2021, hvor han fik sparket i Chelsea efter dårlige resultater i Premier League. Det var altså en fyreseddel fra samme arbejdsgiver, hvor han selv spillede 429 kampe som fodboldspiller.

Frank Lampard skal se at komme i arbejdstøjet, for et stort projekt venter ham i Everton. Hans første opgave bliver lørdag, når danskerklubben Brentford besøger Goodison i den engelske FA Cup.

--------- SPLIT ELEMENT ---------