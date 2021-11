Frank-melding: Nej tak

Forud for opgøret mellem Newcastle og Brentford fortæller Thomas Frank, at han er fortaler for, at halvdelen af fodboldklubber ejes af fans. Cheftrænerens egen klub og modstanderen i weekenden er 100 procent ejet af rigmænd

- Jeg kan godt lide den idealistiske tanke om, at det er over halvdelen, der er ejet af fans. Ligesom i Tyskland og i Sverige.

Sådan lyder ordene fra Thomas Frank på et digital pressemøde forud for Brentfords Premier League-opgør i weekenden mod Newcastle.

'The Magpies' er nemlig ejet af saudiarabiske rigmænd, og hertil ønskede Ekstra Bladet at høre cheftrænerens holdning til fodboldklubber, der købes af stenrige mænd.

- Jeg er glad for, at vi har Financial Fair Play. Så kan vi diskutere, om den bliver opretholdt, eller der bliver fundet smuthuller, fortæller Thomas Frank på pressemødet og tilføjer:

- Så kan vi også diskutere, om nogen bare puster penge i systemet. Er det godt eller dårligt for fodbolden? Det er jeg faktisk i tvivl om, hvis jeg skal være ærlig.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Thomas Frank er fortaler for klubber, der ejes over halvdelen af fans. Foto: Peter Cziborra/Ritzau Scanpix

Rigmand i Brentford

På selvsamme pressemøde blev den danske cheftræner også forhørt om hans holdning til Brentford, der er ejet af en rigmanden Matthew Benham. Her har Thomas Frank nøjagtig samme holdning som til Newcastle, men cheftræneren forsvarer Brentfords ejer.

- Det kan godt være, at han (Matthew Benham, red.) ejer den (Brentford, red.) 100 procent, men han er Brentford-fan, og det har han været, siden han var seks år gammel.

- På den måde synes jeg, der er mere sammenhæng mellem, at man holder fast i klubbens identitet og kultur. Derfor er det et fantastisk match for Brentford.

Thomas Frank skal lørdag med sit mandskab til St. James' Park, hvor kriseramte Newcastle står klar til at byde gæsterne velkommen. Brentford har fire point ned til nedrykningsstregen, og Newcastle har blot fem point efter 11. spillerunde.