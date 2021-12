Frank skriger på løsning

Den danske Brentford-cheftræner, Thomas Frank, vil have løftet antallet af udskiftninger fra tre til fem i Premier League.

Det vil han, fordi klubberne ser frem mod et sammenpresset program i resten af sæsonen, efter at flere kampe er blevet udsat på grund af stigende coronasmitte i klubberne.

Mandag har Premier League offentliggjort, at 103 spillere, trænere og ledere har afleveret positive coronatests i perioden 20.-26. december. Det er det hidtil største ugentlige antal. Rekorden var tidligere på 90.

- Jeg har altid villet have fem udskiftninger. Det sagde jeg allerede sidste år i den næstbedste række og igen tidligere i år, siger Thomas Frank ifølge Brentfords hjemmeside.

- Vi er en af de klubber, der har det mindste budget og den smalleste trup i Premier League, men jeg mener, det vil hjælpe alle hold.

- Jeg synes, at vi skal tage den beslutning relativt hurtigt, siger Thomas Frank.

Blev ændret i 2020

Antallet af udskiftninger blev første gang løftet fra tre til fem, da ligaerne rundt omkring i Europa blev genstartet i midten af 2020 efter første bølge af coronasmitten.

Premier League er en af de få ligaer, der ikke har spillet med fem udskiftninger i denne sæson.

Artiklen fortsætter under billedet..

Brentford tabte med 2-0 mod Brighton på 'Boxing Day'. Foto: Peter Nicholls / Ritzau Scanpix

I december er 15 Premier League-kampe blevet udsat, fordi klubberne har været hårdt ramt af coronasmitte.

Thomas Frank får opbakning fra blandt andre Liverpool-manager Jürgen Klopp, som er fortørnet over, at klubberne skal gå igennem et sammenpresset program med kun tre udskiftninger til rådighed.

- Den bedste og mest intense liga i verden er den eneste, der stadig kun har tre udskiftninger. Det kan ikke passe, og vi bør ændre det. Men jeg ser ikke en reel chance for det, siger Klopp.

Han kritiserer nogle af de klubber, der modsætter sig, fordi de får en konkurrencefordel ud af situationen.

Han fremhæver Burnley, som ikke deltager i europæiske turneringer, ligesom klubben har færre spillere, der skal i landsholdstjeneste, end eksempelvis Liverpool har.

International Football Association Board (Ifab), der forvalter fodboldlovene, anbefalede i oktober, at fem udskiftninger gøres permanent.